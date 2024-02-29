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  4. Kelime Oyunu'nun efsane sunucusu Ali İhsan Varol fena dolandırıldı

Kelime Oyunu'nun efsane sunucusu Ali İhsan Varol fena dolandırıldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.02.2024 11:03
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Kelime Oyunu programı ile hafızalara kazınan, Ali İhsan Varol sosyal medya hesabından dolandırıldığını açıkladı. Ali İhsan Varol yaşadıklarını anlatarak takipçilerini uyardı.

Kelime Oyunu'nun efsane sunucusu Ali İhsan Varol fena dolandırıldı

13 sezon boyuncu Kelime oyunu programını sunan Ali İhsan Varol tarafından sunulan yerini İbrahim Selim'e bırakmıştı. Kendi has tarzıyla dikkat çeken sunucu fena dolandırıldı.

Varol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dolandırıldığını açıkladı. Başka kimsenin başına gelmemesi için süreci anlatan Varol, internet üzerinden alışveriş yaptığını ve firmanın depo ve ofis adresine gittiğinde dolandırıldığını fark ettiğini söyledi.

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Sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan Varol, "Dolandırıldık… Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor… E-ofis dedikleri Aquapark AVM’nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hâlâ aktif. Biz yandık siz yanmayın…" dedi.

Ekran Alıntısı

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Kelime Oyunu sosyal medya Oyuncu
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