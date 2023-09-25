Kelly Brook şaşırtmadı! Erotik 2024 takviminden pozları paylaştı

Zaman zaman kilo alıp vermesiyle bilinen İngiliz yıldız Kelly Brook, kıvrımlı vücuduyla tanınan bir isim. Kelly Brook, bir dönem 44 bedene çıktığını ve o dönemde sosyal medyada fotoğraflarını paylaşırken rötuşlayıp, daha ince bir görünüm ortaya çıkardığını itiraf etmişti.

Her daim hayranları tarafından büyük ilgi gören güzel isim 2024 yılı takvimi için de hazırdı.

Her yıl birbirinden seksi pozlara imza atan Kelly Brook 2024 takvimi için verdiği pozları paylaştı. "Bunu sizinle paylaştığım için heyecanlıyım" diyen kıvrımlı model yine çok iddialıydı.

"Asla üstsüz modellik yapmam" açıklaması yapan model bu sefer ezber bozdu ve göğüslerini saçlarıyla kapattı.

Geçtiğimiz yıl için hazırladığı takvimde eski pozlarını kullanan modele tepki yağmıştı.



