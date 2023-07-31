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Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sı bakın kimmiş! Duyanlar inanamadı! Meğer Aşk-ı Memnu'da...

31.07.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1971 yılında yayınlanan yönetmenliğini Sırrı Gültekin'in üstlendiği Keloğlan Aramızda filminde hayat verdiği Fatma karakteriyle hafızalarımıza kazınan güzeller güzeli yıldızın kim olduğunu duyanlar inanamıyor. Keloğlan'ın Fatma'sı bakın kimmiş...

Türk sinemasının sevilen filmlerinden biri olan Keloğlan, günümüzde hala popülerliğini koruyor. Oyuncuları ile hafızalarda yer edinen Keloğlan'ın Fatma'sı ise görenleri şaşırtıyor. Hiç bir dizi ve filmde yer alınmadığı düşünülen oyuncu hakkında çıkan detaylar ise herkesi şaşırtıyor.

Yeşilçam'ın masum güzelleri arasında yer alan ve zerafetiyle dikkat çeken Fatma, sıcak gülüşüyle iç ısıtan bir genç kızdı. Bu genç kızın kim olduğunu duyanlar hayret ediyor.

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Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı efsane karakter Keloğlan, yıllar geçse de, Türk izleyicisinin gönlündeki yerini koruyor. Keloğlan Aramızda filminin başrol oyuncusu bu genç kızın kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

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Kariyerinin başlarında yer aldığı Keloğlan filmiyle takdir toplayan bu genç kız, bir döneme damga vuran ve hâlâ ilk günkü gibi izlenen Aşk-ı Memnu dizisinde
hayat verdiği 'Şaheste' karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu Fatma Karanfil.

aşkı memnu

Fatma Karanfil, 1968 yılında Ses Dergisi tarafından keşfedildi. Gerçek adıyla yer aldığı Keloğlan Aramızda filmiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, 1975 yılında Ali Kocatepe ile evlendi ancak bu evlilik çok uzun sürmedi.

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Abartıdan hoşlanmadığını söyleyen Fatma Karanfil, sade tarzı nedeniyle hak ettiği değeri göremedi.

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Bir dönem Yeşilçam'ı bırakan Fatma Karanfil, tekstil eğitimi almak için Londra'ya yerleşti. Kısa bir süre sonra Türkiye'ye geri dönen yıldız, 1984 yılında göğüs kanseriyle savaştı.

fatma karanfil

Başrollerini Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisinde, Ziyagil yalısının hizmetlisi 'Şaheste' rolüyle izleyici karşısına çıkan Fatma Karanfil; Kınalı Kar, Aşk Yeniden, Huzur Sokağı, Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda rol aldı.

çocuklar duymasın

Şimdilerde 71 yaşında olan Eskişehirli yıldız, oyunculukla iç içe bir yaşam sürmeye devam ediyor.

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