Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sı bakın kimmiş! Duyanlar inanamadı! Meğer Aşk-ı Memnu'da...

Türk sinemasının sevilen filmlerinden biri olan Keloğlan, günümüzde hala popülerliğini koruyor. Oyuncuları ile hafızalarda yer edinen Keloğlan'ın Fatma'sı ise görenleri şaşırtıyor. Hiç bir dizi ve filmde yer alınmadığı düşünülen oyuncu hakkında çıkan detaylar ise herkesi şaşırtıyor.

Yeşilçam'ın masum güzelleri arasında yer alan ve zerafetiyle dikkat çeken Fatma, sıcak gülüşüyle iç ısıtan bir genç kızdı. Bu genç kızın kim olduğunu duyanlar hayret ediyor.

Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı efsane karakter Keloğlan, yıllar geçse de, Türk izleyicisinin gönlündeki yerini koruyor. Keloğlan Aramızda filminin başrol oyuncusu bu genç kızın kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Kariyerinin başlarında yer aldığı Keloğlan filmiyle takdir toplayan bu genç kız, bir döneme damga vuran ve hâlâ ilk günkü gibi izlenen Aşk-ı Memnu dizisinde

hayat verdiği 'Şaheste' karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu Fatma Karanfil.

Fatma Karanfil, 1968 yılında Ses Dergisi tarafından keşfedildi. Gerçek adıyla yer aldığı Keloğlan Aramızda filmiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, 1975 yılında Ali Kocatepe ile evlendi ancak bu evlilik çok uzun sürmedi.

Abartıdan hoşlanmadığını söyleyen Fatma Karanfil, sade tarzı nedeniyle hak ettiği değeri göremedi.

Bir dönem Yeşilçam'ı bırakan Fatma Karanfil, tekstil eğitimi almak için Londra'ya yerleşti. Kısa bir süre sonra Türkiye'ye geri dönen yıldız, 1984 yılında göğüs kanseriyle savaştı.

Başrollerini Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisinde, Ziyagil yalısının hizmetlisi 'Şaheste' rolüyle izleyici karşısına çıkan Fatma Karanfil; Kınalı Kar, Aşk Yeniden, Huzur Sokağı, Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde 71 yaşında olan Eskişehirli yıldız, oyunculukla iç içe bir yaşam sürmeye devam ediyor.

