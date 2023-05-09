'Kemal bey ile görüntülü görüştürdüm' diyerek açıkladı! Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak 'Erzurum mitingi' iddiası: "Bakanlık biliyordu"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Erzurum'daki seçim mitingine taşlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş "Eğer vali ve belediye başkanı müdahale etmiyorsa o İçişleri Bakanlığının bilgisi dahilindedir" iddiasını ortaya attı. Yavaş öte yandan kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kendisine yönelik ağır sözlerine tepki gösterirken attığı adımı da açıkladı.

"ABB'DE BİR TANE PKK'LI BULABİLDİLER Mİ?"

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İşe alınacaklar listesi diye yalan liste paylaştılar. Yüzleri de kızarmıyor. Ankara Belediyesinde bir tane PKK'lı mı bulabildiler? Seçimlere gölge düşmemesi lazım. İnsanları hedef göstermemek lazım.

SOYLU'YA "HAKARET" TEPKİSİ: BAKAN SIFATIYLA MI ADAY SIFATIYLA MI?

İçişleri Bakanı Soylu, sürekli olarak hakaret ediyor. Bir kere o makamı hemen bırakmanız gerekir. Siz şu anda adaysınız. Ekrem Bey'e de yaptı bana da yaptı. Bu hakaretleri İçişleri Bakanı sıfatıyla mı yapıyorsunuz aday sıfatıyla mı yapıyorsunuz?

"BU KADAR İDDİALI KONUŞUYORUM"

Siz bakansınız, Ekrem Bey'in oraya gideceği belli. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Eğer vali ve belediye başkanı müdahale etmiyorsa o İçişleri Bakanlığının bilgisi dahilindedir. Erzurumlular mert insanlardır. Tahrik etmek istedikten sonra herkes tahrik edilir.

"ERZURUM'DA KÜRT ÜLKÜCÜ BİR DOSTUM VAR..."

Sakin olmak lazım. Ben tekrar Ekrem Bey'e de geçmiş olsun diyorum. Erzurum'da Kürt ülkücü bir dostum var. Erzurum'da neler olduğunu ondan dinlemek istedim. 'Burada polis müdahale etmiyor, Ekrem Bey oradan ayrıldıktan sonra gruplar toplaşıp taşlamaya devam ettiler.' dedi. Ben o arkadaşı görüntülü olarak Kemal Bey ile de görüştürdüm."

CÜBBELİ AHMET'E SERT ÇIKIŞ! "BEN O SEVİYEYE DÜŞMEM, HUKUK HALLEDECEK"

Mansur Yavaş KRT TV'de katıldığı canlı yayında ise Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kendisine yönelik İHA ve SİHA'ları kastederek "Niye rahatsız oluyorsun? Sivri yerinden mi rahatsız oluyorsun, bir yerine girer diye mi korkuyorsun?" sözleriyle ilgili harekete katıldığını duyurdu. Yavaş konuyla ilgili şunları söyledi:

Kendini din adamı yerine koyup millete fetva veriyor, akıl veriyor. Bu üslup neyin nesidir? Hem de belden aşağı... Ona karşı verilecek cevap çok ama ben o seviyeye asla düşmem. Savcılığa verdim, hukuk halledecek.