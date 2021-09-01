Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: Birden fazla cumhurbaşkanı adayımız olabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox Tv'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan CHP lideri, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

ERDOĞAN BAYRAKTAR'IN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın gündem yaratan açıklamaları için "Bir internet sitesinde yapılan söyleşiden sonra olay büyüdü. Söylediği yıllar önce söylediğinden farklı değil. Rüşvet var ortada. Olayın gündeme gelmesi Erdoğan'ın hala sessizliğini koruması. Cemil Çiçek'in 'Evet onların Yüce Divan'a gitmesi gerekirdi' demesi doğru bir ifade" dedi.

"SEDAT PEKER" İDDİASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile görüşmesine değinen CHP lideri, söz konusu görüşmenin Sedat Peker için yapıldığını savundu.

Kılıçdaroğlu "Sedat Peker yüzünden. Erdoğan’ın söylemediği laf kalmadı, onların da bize söylemediği laf kalmadı. Sedat Peker malum açıklamalar yapıyordu. İşin içinde olduğu için isim, yer, zaman veriyor. Aksi olsaydı kanıtlayan deliller olurdu" dedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylı konusunda ise şu açıklamaları yaptı:

"Kişiye indirmek kadar yanlış bir şey yok. Önce kuralları koymalıyız. Temiz bir adam olacak, vatandaşlar arasından ayrım yapmayacak, nefsine hakim olacak, 'güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyeceğiz' demeyecek, yolsuzluklar konusunda dikkat edecek.

Aday olacak kişinin devleti bilmesi gerek. Bilen bir insan kurumları geleneklerini bilir.

Bizim adayımızı ittifak belirleyecek. Millet ittifakı olarak birden fazla adayımız olabilir. Bu konu erken bir konu.



