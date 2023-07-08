Kemal Kılıçdaroğlu günler sonra itiraf etti! 'Ciddi bir travma oldu'

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 'mücadeleye devam', İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 'değişim' mesajı vermişti. Seçim sonrasında CHP'nin tutumunun ne olacağı merak edilirken Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seçim sonuçlarıyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu "Hepimiz çok iyi inanmıştık. Yüzde yüz cumhurbaşkanlığı seçimi kazanacağımıza dair. Kazanamayınca bunun getirdiği ciddi bir travma oldu. Bu travmayı hepimiz bir şekilde hissettik" diye konuştu.

"BU HAYAL KIRIKLIĞINI KRONİK HALE GETİRMEK DOĞRU DEĞİL"

Kılıçdaroğlu, Tv100'den Barış Yarkadaş ve Gürkan Hacır’a açıklamalarda bulundu. "Bu yerel seçimle ilgili insanlarda büyük bir umutsuzluk dalgası var. Onu sizle gözlemliyorsunuzdur. Bir mesajınız olur mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

"Barış bey, hepimiz çok iyi inanmıştık. Yüzde yüz cumhurbaşkanlığı seçimi kazanacağımıza dair. Kazanamayınca bunun getirdiği ciddi bir travma oldu. Bu travmayı hepimiz bir şekilde hissettik ya yani ben de dahil olmak üzere, bir beklentinin karşılanmaması ya da bir gerçekleşmemesinin getirdiği bir hayal kırıklığı vardı ama bu hayal kırıklığını kronik hale getirmek doğru değil. Olur, yani hayat devam ediyor. Yani bir nehir gibi akıyor. Tamam, siz karşıya geçmek için yüzdünüz ama ulaşamadığınız kıyıya çok yaklaştım ama ulaşamadım. Ama nehir akıyor ve siz o nehirde yüzmek ve karşıya geçmek zorundasınız. Dolayısıyla hayal kırıklığını kronik hale getirmeden tam tersine. Yani kazandığımız pek çok avantajı öne çıkararak halka moral vererek bunu götürebilirsiniz. Götürmek zorundasınız zaten. Şimdi biz sadece Erdoğan'la rekabet etmedik yani. Saray devletine karşı rekabet ettik. Valisi Kaymakamı, Jandarma Komutanı, bütün bakanlar hiç kimse istifa etmedi. Herkesin altına makam araçlarıyla bakanlar propaganda yaptılar. Bizim milletvekillerimiz darp edildi, sandık başında darp etti."

İSTİFA EDECEK Mİ?

Yarkadaş görüşmede Kılıçdaroğlu'nun istifa edecek ya da partiyi kurultayda bırakacak gibi hava hissettirmediğini açıkladı.

"BUNLARA BURSA, BALIKESİR, DENİZLİ GİBİ..."

"İşin özü şu, karamsar bir insan değilim. Ben epey yol aldığımıza inanıyorum. Yerel seçimlerde çok daha güçlü bir şekilde çıkacağız ortaya. Büyük kentlerin tümünde biz öndeyiz zaten. Diyarbakır gibi Rize gibi Kars gibi bugüne kadar vekil çıkarmadığımız yerlerde ilk kez milletvekili çıkardık" diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oylarımızda bir gerileme olmadı. Öbürüne bakıyorsun, 49’da 35’lere kadar düştü. Dolayısıyla biz yani Cumhurbaşkanlığı kazanamamanın getirdiği moral bozukluğu en azından kısmen de olsa sağladığımız bazı başarılarımızı da gölgeledi. Yani onları da konuşamaz hale geldik ama ben şuna inanıyorum. Biz bu gün 11 büyük kenti aldık. Geçen seçimlerde bunlara Bursa gibi Balıkesir gibi, Denizli gibi, Manisa gibi, uşak gibi pek çok yeri ilave edeceğiz. Adaylarımız mücadeleyi yapacaklar. Belediye başkanlarımız da başarılı belediye başkanlarımız ellerinde bütün engellemelere rağmen ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar, iyi sonuçlar elde edecek."

YEREL SEÇİMLERDE İTTİFAK OLACAK MI?

"İttifakların yeniden kurulabilmesi mümkün mü? Millet ittifakı şu an fiili olarak yok" sorusu için Kılıçdaroğlu, "Bugünden bir ittifakı değerlendirmek zaten çok erken. Çünkü ittifak seçim dönemlerinde bir araya gelir, oturulur, konuşulur. Şimdi her birimiz aynı partiyi zaten. Eğer önümüzdeki yerel seçimlerde yani bir bölgede ihtiyaç olur, bir ilde ittifak yapılabilir. Geçmişte de öyle oldu. Mesela bazı yerlerde ayrı ayrı Belediye Başkanı adayı çıktı. Bazı yerlerde yani aday çıkarılmadı, tek aday desteklendi. Bir de yerel seçimlerin kendine özgü koşulları var. Yani genel seçimler gibi değil, yerel seçimler biz ittifak yapmasa da halk zaten ittifak yapıyor. Orada adayın kimliği, adayın çalışkanlığı, adayın toplumda sevilip sevilmesi gibi temel unsurlar öne çıkıyor. Aday çok sevilen, çalışkan, güven veren birisi ise AK Parti’ye oy veren de gidip o adaya oy verebiliyor. Öyle bakmak lazım. Yani yerel seçimler biraz daha farklı" ifadelerini kullandı.

