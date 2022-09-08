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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ‘muhalif yazar’ tepkisi: ‘Alo Holdinglerin’ medyası bana ders vermeyi bıraksın!

08.09.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan isim vermeden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu ‘muhalif yazarlar’ diye nitelendirdiği gazeteciler hakkında sert ifadeler kullanarak "Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. ‘Alo Holdinglerin’ medyası bana ders vermeyi bıraksın" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ‘muhalif yazar’ tepkisi: ‘Alo Holdinglerin’ medyası bana ders vermeyi bıraksın!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, isim vermeden kendisini eleştiren “muhalif yazarlara” tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir grup konuşmamda söylediğimi yeniden hatırlatma ihtiyacı duydum. Bu sefer daha net söyleyeyim… Son zamanlarda kerameti kendinden menkul bazı kişiler bir anda muhalif yazar oldular. 20 yıllık yandaşlıktan sonra, bir baktık oluvermişler işte.

Bunların bazıları köşe yazarı, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar; muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar. Defalarca suikast teşebbüsüne uğramış bana, köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar.

Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan, “Alo Holdinglerin” medyası bana ders vermeyi bıraksın, ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Bu böyle biline"

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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