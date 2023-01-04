HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' videosu! Dikkat çeken 'çete' vurgusu... 'En hafif tabirle...'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' videosu! Dikkat çeken 'çete' vurgusu... 'En hafif tabirle...'

04.01.2023 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in, Ankara uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi olayının ardından sular durulmuyor. Konuya dair CHP Genel Merkezi'nden bir video yayınlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Rahmetli ülkücü gence, 'FETÖ'cü' damgası yapıştırıyorlar. Çok açık söyleyeyim, bu en hafif tabirle adiliktir." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' videosu! Dikkat çeken 'çete' vurgusu... 'En hafif tabirle...'

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile bir binadan çıktıkları esnada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener 'Sinan Ateş’in eşi talep etti' diyerek duyurdu

Meral Akşener 'Sinan Ateş’in eşi talep etti' diyerek duyurdu

 Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı arttı

Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı arttı

 Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması! Bahçeli'ye sert sözlerle yüklendi!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması! Bahçeli'ye sert sözlerle yüklendi!

Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi mafyalara, çetelere bırakmayacağız. Sinan Ateş’in ailesi adalete kavuşacak. Herkes aklını başına toplasın!" notunu düştüğü videoda şu ifadeleri kullandı:

Screenshot_4

"Milliyetçi, Atatürkçi bir akademisyen Ankara'nın göbeğinde katledildi. Bu işin müsebbibleri susuyor. Hapisten çıkardıkları çetelere 'mesajı siz verin' diyorlar. Rahmetli ülkücü gence, 'FETÖ'cü' damgası yapıştırıyorlar. Çok açık söyleyeyim, bu en hafif tabirle adiliktir. Burası CHP Genel Merkezi. Ben şimdi buradan o çetelere sesleniyorum. Siz haddinizi çok aştınız. Biz, Kuva-yi Milliye'ci gelenekten gelen 100 yıllık bir hareketiz. Size mi yedireceğiz bu cumhuriyeti? Aklınızı başınıza toplayın, bu memleket sahipsiz değil."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da muz yüklü kamyonette patlama! Evlerde hasar oluştu, bölgede elektrikler kesildiAntalya'da muz yüklü kamyonette patlama! Evlerde hasar oluştu, bölgede elektrikler kesildi
Bahçeli'den isim vermeden dikkat çeken ifadelerBahçeli'den isim vermeden dikkat çeken ifadeler
Polisler o hareketten sonra açığa alındı! Sosyal medyada gündem olduPolisler o hareketten sonra açığa alındı! Sosyal medyada gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

Altılı masanın adayını "Net bir şekilde" diyerek açıkladı!

Altılı masanın adayını "Net bir şekilde" diyerek açıkladı!

Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...

Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 zammı sonrası 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama ekranı

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 zammı sonrası 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama ekranı

Polis, öğretmen, hemşire, doktor… Tüm maaşlar değişti!

Polis, öğretmen, hemşire, doktor… Tüm maaşlar değişti!

Kucağında bebekle ambulans şoförünü bıçakladı! 'Taciz ettiniz sapıksınız' Trafikte dehşet anları

Kucağında bebekle ambulans şoförünü bıçakladı! 'Taciz ettiniz sapıksınız' Trafikte dehşet anları

KKTC'de plastik poşet kararı! Kullanımı tarih oluyor

KKTC'de plastik poşet kararı! Kullanımı tarih oluyor

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.