Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' videosu! Dikkat çeken 'çete' vurgusu... 'En hafif tabirle...'

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile bir binadan çıktıkları esnada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi mafyalara, çetelere bırakmayacağız. Sinan Ateş’in ailesi adalete kavuşacak. Herkes aklını başına toplasın!" notunu düştüğü videoda şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi, Atatürkçi bir akademisyen Ankara'nın göbeğinde katledildi. Bu işin müsebbibleri susuyor. Hapisten çıkardıkları çetelere 'mesajı siz verin' diyorlar. Rahmetli ülkücü gence, 'FETÖ'cü' damgası yapıştırıyorlar. Çok açık söyleyeyim, bu en hafif tabirle adiliktir. Burası CHP Genel Merkezi. Ben şimdi buradan o çetelere sesleniyorum. Siz haddinizi çok aştınız. Biz, Kuva-yi Milliye'ci gelenekten gelen 100 yıllık bir hareketiz. Size mi yedireceğiz bu cumhuriyeti? Aklınızı başınıza toplayın, bu memleket sahipsiz değil."

Bu ülkeyi mafyalara, çetelere bırakmayacağız. Sinan Ateş’in ailesi adalete kavuşacak. Herkes aklını başına toplasın! pic.twitter.com/97kfLxIeQ7 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 4, 2023



