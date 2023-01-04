Meral Akşener 'Sinan Ateş’in eşi talep etti' diyerek açıkladı: Bütün herkese duyurmakla mükellefim bunu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in ölümü ile ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi.
Akşener, konuşmasına Ankara'da sokak ortasında suikaste uğrayan Sinan Ateş'in eşinin açıklamasını okuyarak başladı. Akşener, Ateş’in öldürülmesi ile ilgili “Ankara bir suikaste sahne oldu. Sinan Ateş'e düzenlenen suikast, Emniyet birimlerini ayağa kaldırması gereken bir olaydır. Bu olayın acilen aydınlatılması için ellerinden geleceğini yapacağına inanıyorum. Ailesinin bir özel talebi oldu. Soru önergesi, araştırma önergesi yapılmamasına dair Ayşe Ateş üzerinden bir talebi oldu. Bütün herkese duyurmakla mükellefim bunu. Allah yeniden hepsine sabır versin” ifadelerini kullandı.
Akşener'in açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:
Bu yıl kıymetli bir dönüm noktasındayız. Bu yıl Büyük Türk Milletinin en büyük başarılarından biri olan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılındayız. Atatürk’ün çocuklarıyla aynı inanç ve azimle Türkiye’nin düştüğü bu girdarptan çekip çıkaracağız.
Artık gün gibi ortada duruyor ki o sene bu sene. Bu sene Cumhuriyetimizi ikinci asrının şafağında Türk milleti yeniden tarih yazacak.
Madem söz verdin, o zaman hodri meydan. Hesabı tutmayan sensin, millete verdiği sözden dönen de sensin. Bir de çıkmışsın utanmadan 'bizim sırtımızda küfe var' diyorsun. Hadi oradan be, hadi oradan! Sizin sırtınızda bir küfe var ama orada 85 milyon vatandaşımız yok, 5 müteahhitiniz, yandaşlarınız var!
Sayın Erdoğan'ın sırtındaki israf ve yolsuzluk küfesinin ceremesini biz çekiyoruz. Onlar Saray sefası sürerken bizler asgari ücretle geçinmeye çalışıyoruz. Yeni asgari ücret aylık net 8 bin 500 lira olarak açıklandı. İşverene maliyeti 11 bin 750 lira oldu. Türk İş'in açıkladığı açlık sınırı 8 bin 137 liraydı. Asgari ücretin bu yüzden 9 bin 600 lira olmasını, vatandaşların hiç değilse birkaç ay nefes almasını önermiştik.
Bizim teklifimizin bir yanında işverene destek de vardı. Erdoğan bunun 250 lira olacağını söyledi. Bu kabul edilebilir bir rakam değil. Enflasyona endekslersek 400 lira olması gerekir. Enflasyon sarmalı sürdükçe, gelen ücret artışları, refahı arttırmaz. Üstelik, hane halkının, özel sektörün ve kamunun, mali dengelerinde de, bozulmaya neden olur. İktidarın izlediği, mevcut yol, çok kısa bir süre içinde, enflasyonu arttırarak, asgari ücret zamlarını eritir.
Eğer ki, milletimize bir faydanız dokunsun istiyorsanız; öncelikle enflasyonu düşürün! Ama şimdiden söyleyeyim: Ne Nebati Bakan’ın, ışıltılı gözleri ve boş sözlerine, Ne de, Sayın Erdoğan'ın tarot fallarına bakarak, enflasyonu düşüremezsiniz.