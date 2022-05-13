Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler! 'Sınır yol geçen hanı...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beykent Üniversitesi’nin düzenlediği Diplomasi ve Siyaset Akademisi’nin konuğu oldu. Üniversitenin Ayazağa kampüsü Adem Çelik Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte ‘Savaşlar Bölgesinde Göç’ konusu konuşuldu. Etkenliğe CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, milletvekilleri, meclis üyeleri, üniversitenin öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Kılıçdaroğlu açılış konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını aldı. Soru cevap bölümü basına kapalı olarak yapıldı.

“DIŞ POLİTİKAYI MİLLİ BİR POLİTİKA OLARAK GÖRÜRÜZ”

Ülkenin geleceğini gençlerin belirleyeceğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz dış politikayı milli bir politika olarak görürüz. İç politikada insanlar farklı düşünebilir ama dış politikada aslolan ülkenin çıkarlarıdır. Ülkenin çıkarlarını savunmak için dış politikayı milli bir politika olarak ele almamız gerektiğine inanırız. Ülkeler dış politikalarını kendi ülke çıkarları üzerine inşa eder” dedi.

“SINIR YOL GEÇEN HANI İSTEYEN GİRİP İSTEYEN ÇIKABİLİYOR”

Kılıçdaroğlu, “Suriye’ye neden girdik? Neden çatışmanın bir parçası olduk? 33 askerimiz şehit edildiği zaman neden Putin’in ayağına gittik? Mağdur olan biziz, şehit olanlar bizim askerlerimiz. Bunları hepinizin düşünmesi lazım. 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye’ye geldi. Sınır var mı? var ama sınır yol geçen hanı. İsteyen girip isteyen çıkabiliyor. Gelen göçmenlerin nerede konuşlandığını da kimse bilmiyor. Türkiye’de kaç göçmen var kesin sayılarını bilmiyoruz. Pek çok sorunla karşı karşıyayız” diye konuştu.

“BAŞKA BİR ÜLKENİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAMAKTAN YANAYIZ”

Geleneksel dış politikanın sürdürülmesinden yana olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, “Başka bir ülkenin iç işlerine karışmamaktan yanayız. Hele Ortadoğu’da Mustafa Kemal Atatürk’ten kalan bir düşünce var ‘Arapların iç işlerine müdahale etmeyin, Arap coğrafyasına müdahale etmeyin. Sizi hakem seçerlerse sorunu çözmeye talip olabilirsiniz ama sorunun bir parçası olmamaya özen gösterin’ diye. Biz de böyle düşünüyoruz. Bugün göçler konusunda ciddi sorunlar yaşayan bir ülkeyiz. Milyonlarca insan var bunlar gettolarını oluşturdular. Kendi kültürleri var o kültürlere saygı duymak lazım. Ama onlarla sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz. Yaşadığımız bir ekonomik buhran var. Ekonomik buhran göç olgusuyla yan yana geldiğinde sosyal patlamalara hazır bir toplum haline gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

“IRKÇILIĞI ÇAĞRIŞTIRAN SÖYLEMLERDEN ÖZENLE KAÇINMAK LAZIM”

Kaçak yoldan Türkiye’ye gelenlere yönelik konuşan Kılıçdaroğlu, “Göçmenlere yönelik ırkçılığı çağrıştıran söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Kaçaklar Afganistan’dan İran sınırından geliyorlar. Van’dan otobüslere binip büyük kentlere ulaşıyorlar. Aslında bunlar herkesin gözü önünde oluyor. Birileri bunu kontrol edemiyor veya insan kaçakçılığı yapanlar bir şekilde bunu beceriyor” dedi.

2 YIL İÇİNDE SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİ KENDİ BÖLGELERİNE ÖZGÜR İRADELERİYLE GÖNDERECEĞİZ”

Geri kabul anlaşmasına değinen Kılıçdaroğlu, “CHP olarak biz en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi bölgelerine özgür iradeleriyle göndereceğimizi söyledik. Bu işin iki sorumlusu var. Birincisi Türkiye’yi yönetenler asıl sorumlu olan bunlardır. Türkiye’yi Ortadoğu bataklığına soktular. İkinci sorumlu ise Batı ülkeleridir. Biz geri kabul anlaşması imzaladık ve Türkiye’yi sığınmacı hapishanesine döndürdük. Buradan bir sığınmacı Yunanistan’a gittiği zaman yakalandığında doğru Türkiye’ye teslim ediliyor. Çünkü geri kabul anlaşmasına göre biz onları teslim almak zorundayız” diye konuştu.

DHA

