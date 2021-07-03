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Kemal Sunal mezarı başında anıldı! "Gölgesi üzerimizden hiç eksik olmasın"

03.07.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Sunal aile ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Ali Sunal, "Gölgesi üzerimizden hiç eksik olmasın" dedi.

Usta oyuncu, yapımcı ve senarist Kemal Sunal, vefatının 21. yıl döneminde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma törenine Sunal'ın ailesi, yakınları, sevenleri ile dostları katıldı.

Sanatçının eşi Gül Sunal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kemal Sunal'ı kaybetmenin acısı ve özleminin arttığını söyledi.

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Sevenlerini gördükçe ve onlardan mesajlar aldıkça mutlu olduklarını kaydeden Sunal, "Dün akşam bir YouTube kanalı açtım. Kemal'in ilk tiyatroya başladığı günden itibaren biriktirdiği, arşivlediği bütün evrakı, çalışmaları, gazetede çıkan haberleri, hepsi son güne kadar muhafaza edilmiş durumda. Buna çok önem veriyordu. Sanırım hayatta olsaydı o da bunu böyle bir sosyal mecrada mutlaka sevenleriyle buluşturmak isterdi." dedi.

"GÜLMEYİ DE GÜLDÜRMEYİ DE SEVİYORDU"

Hatıralarını yaşlanmadan kayda alarak, paylaşmak istediğini dile getiren Sunal, "Biraz da gülümsetecek hikayeler var içinde tabii. Çünkü biliyorsunuz Kemal, gülmeyi ve güldürmeyi çok severdi. Güzel bir buluşma olacak diye düşünüyorum." diye konuştu.

Kızı Ezo Sunal ise annesine bu proje için teşekkür ederek, "O arşivleri her açtığında duygusal anlar yaşıyor, toparlanması da biraz zaman alıyor ama onu kendine bir borç bildi." ifadelerini kullandı.

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Arşivlerin evdeki kütüphanede olduğunu belirten Sunal, "Ben de önlerinden her geçerken şöyle bakıp gülümsüyorum. Şimdi herkesle paylaşacak olmak çok heyecan verici. O yüzden umarım güzel yorumlar alır, sevenleriyle buluşur." dedi.

Sanatçının oğlu Ali Sunal da babasının kabri başında her sene dualar ettiklerini söyledi.

Babasının kendileri için bir çınar olduğunu anlatan Ali Sunal, "Gölgesi üzerimizden hiç eksik olmasın. Torunlarını da bizi de her zaman olduğu yerden kucaklasın, kollasın ve izlesin istiyoruz, onu çok seviyoruz." şeklinde konuştu.

"BÜYÜK İNSANLAR UZUN SÖZLE ANLATILMAZ, İNSANDI"

İlyas Salman "Yakın dostumdu arkadaşımdı. Bir gün Kemal aradı beni dedi ki 'Çöpçüler Kralı diye bir film yapıyoruz, orada misafir aktör rolü var, oynar mısın?’ Ben de tabi oynarım dedim. İlişkimiz öyle başladı. Çok güzel bir insandı, çok aydınlık nazik, sevecen bir insandı. Işıklar içerisinde uyusun. Büyük insanlar uzun sözle anlatılamaz, kısa ve öz; insandı" dedi.

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Ali Sunal Kemal Sunal
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