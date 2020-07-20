Kemik erimesi olanlar dikkat! Bu 4 madde, derdiniz deva olabilir...

Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, kemiklerin inşa edilenden daha hızlı sürede erimesi ve parçalanması anlamına gelir. Vücudunuzdaki kemikler, aslında sürekli olarak parçalanan ve kendilerini yenileyen canlı dokular. Osteoporoz hastalarında ise durum biraz daha farklı. Kemikler kendini yenilemekten daha hızlı şekilde parçalanmaya başladıysa, bu durum osteoporozu işaret eder. Osteoporoz hastalarının kemikleri, daha az yoğun, daha gözenekli ve daha kırılgan hale gelir. Tüm bunlar kemikleri zayıflatır ve kırılmaları kolaylaştırır. Osteoporoz tedavisi için reçeteli ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri önemli rol oynar. Kemikleri güçlendirmek ve korumak için bazı alternatif yollar da var.

SOYA ÜRÜNLERİ TÜKETİN

Soya sütü ve soya fasulyesi gibi besinler, izoflavon içerir. İzoflavonlar, kemiklerin korunmasına ve kemik kaybının durdurulmasına yardımcı olabilecek östrojen benzeri bileşiklerdir. Düzenli olarak soya sütü veya soya fasulyesi tüketimiyle, kemik sağlığınızı iyileştirebilirsiniz.

KARAYILAN OTUNDAN FAYDALANIN

Karayılan otu, alternatif tıpta yıllardır kullanılan bir bitki. Kemik kaybını önlemeye yardımcı olabilecek fitoöstrojenler tarafından zengin olduğu için osteoporoz hastalarına tavsiye edilir.