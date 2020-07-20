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Kemik erimesi olanlar dikkat! Bu 4 madde, derdiniz deva olabilir...

Göksi Beköz Göksi Beköz
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kemik kaybını önlemenin en iyi yolu tedavi olmak ve doktorun yazmış olduğu reçeteli ilaçları kullanmak. Bununla birlikte, kemik erimesi için çeşitli destekleyici tedaviler de söz konusu. Bazı yaşam tarzı değişiklikleri ile bu rahatsızlığı önleyebilir, şiddetini hafifletebilirsiniz. Kemik erimesine iyi gelen uygulamaları sizler için listeledik.

Kemik erimesi olanlar dikkat! Bu 4 madde, derdiniz deva olabilir...

Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, kemiklerin inşa edilenden daha hızlı sürede erimesi ve parçalanması anlamına gelir. Vücudunuzdaki kemikler, aslında sürekli olarak parçalanan ve kendilerini yenileyen canlı dokular. Osteoporoz hastalarında ise durum biraz daha farklı. Kemikler kendini yenilemekten daha hızlı şekilde parçalanmaya başladıysa, bu durum osteoporozu işaret eder. Osteoporoz hastalarının kemikleri, daha az yoğun, daha gözenekli ve daha kırılgan hale gelir. Tüm bunlar kemikleri zayıflatır ve kırılmaları kolaylaştırır. Osteoporoz tedavisi için reçeteli ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri önemli rol oynar. Kemikleri güçlendirmek ve korumak için bazı alternatif yollar da var.

SOYA ÜRÜNLERİ TÜKETİN

Soya sütü ve soya fasulyesi gibi besinler, izoflavon içerir. İzoflavonlar, kemiklerin korunmasına ve kemik kaybının durdurulmasına yardımcı olabilecek östrojen benzeri bileşiklerdir. Düzenli olarak soya sütü veya soya fasulyesi tüketimiyle, kemik sağlığınızı iyileştirebilirsiniz.

KARAYILAN OTUNDAN FAYDALANIN

Karayılan otu, alternatif tıpta yıllardır kullanılan bir bitki. Kemik kaybını önlemeye yardımcı olabilecek fitoöstrojenler tarafından zengin olduğu için osteoporoz hastalarına tavsiye edilir.

TAİ CHİ İLE ŞİFA BULUN

Tai chi, birinden diğerine problemsiz şekilde geçiş yapılan bir dizi vücut duruşuyla ilgili olan eski bir Çin uygulaması. Yapılan araştırmalara göre tai chi, özellikle yaşlı bireylerin bağışıklık sistemini güçlendirir ve genel refahını artırır. Uygulamanın en önemli faydaları arasında kas gücünü ve koordinasyonu artırması, eklem ağrılarına iyi gelmesi yer alır. Ayrıca tai chi ile kemiklerinizi güçlendirebilirsiniz.

FİZİKSEL AKTİVİTEYİ AKSATMAYIN

Egzersiz yapmak, kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur. Fiziksel aktivitenin türü her ne olursa olsun, hareketli bir yaşam biçimine sahip olmak kemik kaybını yavaşlatır. Spor yaparak duruş ve dengenizi iyileştirebilir, kemiklerinizin korunmasını sağlayabilirsiniz. Kuvvet antrenmanı ile kollarınızı ve üst omurganızdaki kemikleri çalıştırabilirsiniz.

KALSİYUM VE D VİTAMİNİ ALIN

Osteoporoz için reçeteli ilaç kullansanız bile kalsiyum ve D vitamini açısından zengin gıdalar tüketmelisiniz. Çünkü bu mineral ve vitamin kemik kaybını yavaşlatmaya yardımcı olur. Kalsiyum, kemikleriniz için gerekli olan en önemli mineral. D vitamini ise vücudunuzun ihtiyaç duyduğu kalsiyumu emmesine izin verir. Kalsiyum bakımından zengin olan gıdalar arasında süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, tahıllar ve soya ürünleri yer alır. D vitamini içeren gıdalara örnek olarak ton balığı, portakal suyu, yumurta sarısı ve mantarı sayabiliriz. Kemik sağlığınızı korumak için beslenme düzeninizde bu tarz besinlere yer vermeye özen göstermelisiniz.


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