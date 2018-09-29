MAGAZİN

Kenan Doğulu Bursa'da sevenleriyle buluştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.09.2018 13:30 | Son Güncelleme

Türk pop müziğinin güçlü sesi Kenan Doğulu, Bursa'da hayranlarıyla buluştu. Doğulu, bir ara seyircilerin arasına indi ve uyuyan minik hayranını uyandırmak istedi ancak başarılı olamadı.

Kenan Doğulu Bursa'da sevenleriyle buluştu

Bursa’da sahne alan Kenan Doğulu, Bursa’da ilk kez ‘Vay Be’ albümündeki şarkıların yanı sıra ‘İlk Adımı Sen At’, ‘Güzeller İçinden’, ‘Doktor’, ‘Tutamıyorum Zamanı’, ‘Kandırdım’, ‘Baş Harfi Ben’ ve ‘Şans Meleğim’ gibi sevilen parçalarını seslendirdi.

KENAN BAŞARILI OLAMADI

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle bir araya gelen popçu, bir ara sahneden inip seyirciler arasında uyuyan küçük bir kız çocuğun yanına giderek, minik hayranını uyandırmaya çalıştı ama başarılı olamadı.

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