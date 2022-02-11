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Kenan Doğulu çaldı Cem Yılmaz söyledi

11.02.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam sanatçı Kenan Doğulu'nun konuk olduğu bir programa izleyici olarak katılan komedyen Cem Yılmaz, ilerleyen dakikalarda sahneye çıkarak sürpriz yaptı. Doğulu'nun çalıp, Yılmaz'ın şarkı söylediği o anlarda çekilen videolar sosyal medyadan paylaşıldı.

Geçtiğimiz akşam seyirciyle buluşan 'Can Şengün ile Sıkı Fıkı' adlı programın ilk konuğu şarkıcı Kenan Doğulu oldu. Sahnede Şengün ile şarkılarını seslendiren Doğulu'yu izlemeye gelenler arasında Ceylan Ertem ve komedyen Cem Yılmaz da vardı.

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İlerleyen dakikalarda sahneye çıkarak seyirciye sürpriz yapan Yılmaz, aynı zamanda Doğulu'nun şarkılarına eşlik etti. Kenan Doğulu'nun çalıp, Cem Yılmaz'ın söylediği o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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Ara ara yaptığı esprilerle izleyenleri kahkahaya boğan Yılmaz ve Doğulu'nun videoları, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

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Cem Yılmaz
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