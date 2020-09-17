Kenan Doğulu yine hastanede! 'Hamileyim'

Geçtiğimiz günlerde hastaneye giden Kenan Doğulu, bu kez de Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Usta şarkıcı Kenan Doğulu, muhabirlerin “Corona testi için mi geldiniz?” sorusuna, “Hayır check-up yaptırmaya geldim, kan aldırdım” dedi.

Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre; Doğulu, “Sonuçlar nasıl? Duyduğumuza göre beliniz ağrıyormuş” denilince şaka yollu bir cevap verdi ve “Hayır, hamileyim. Şaka bir tarafa her şey normal çıktı” ifadelerini kullandı.

“ATİYE’Yİ 8 SAATTE BİTİRDİM”

Eşi Beren Saat’in başrolde oynadığı Atiye dizisinin ikinci sezonunu 8 saatte bitirdiğini ifade eden Doğulu, şunları söyledi:

“8 saatte tüm diziyi bitirdim, o kadar emek veriyorsun, sette çalışıyorsun 8 saatte tüm dizi izleniyor. Gerçekten zor ve emek isteyen bir iş.”

