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Kenan İmirzalıoğlu'ndan Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması!

04.03.2021 08:43 | Son Güncelleme:
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Kenan İmirzalıoğlu'ndan Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bir süredir ekranda olmamasıyla merak konusu olan Kenan İmirzalıoğlu'ndan Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması geldi. Kenan İmirzalıoğlu hayranlarını heyecanlandırdı.

Türk dizi tarihinin en çok sevilen ve izlenilen yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi, Kaos olarak yeniden ekranlara geliyor. Yakın zamanda çekimlerine başlanacak olan dizi, adı henüz paylaşılmayan bir kanalla imzaları attı.

Haberi şimdiden hayranlarını heyecanlandıran yapıma, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da yeşil ışık yaktı.

KENAN İMİRZALIOĞLU OYUNCULUĞU BIRAKTI MI?

Geçtiğimiz günlerde Cihangir'de bir plakçıda kameralara yansıyan İmirzalıoğlu, diziden teklif gelip gelmediği soruları üzerine, "Arkadaşlar teklif geldiğini ben de gazeteden öğrendim. Oyunculuğu bırakmadık. Herhangi bir teklif yok ancak gelen bir teklif olursa neden olmasın" dedi.

geçtiğimiz aylarda baba olma heyecanı yaşayan ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili de şunları söyledi: "Evde bebek olduğu için biz fazla normalleşemiyoruz. Tedbirler devam ediyor. İnşallah yaza kadar sağlıklı bir şekilde normale döneriz. Pandemi artık herkesi yormaya başladı." (tv100)

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Kenan İmirzalıoğlu
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