MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kenan İmirzalıoğlu'nun karısı Sinem Kobal'ı görenler "Gittikçe gençleşiyorsun" dedi

Kenan İmirzalıoğlu'nun karısı Sinem Kobal'ı görenler "Gittikçe gençleşiyorsun" dedi

07.04.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kızı Leyla’yı kısa süre önce kucağına alan ve gözlerden uzak yaşamaya çalışan oyuncu Sinem Kobal paylaşımlarıyla dikkat çekti. Dev kaktüslerin arasında poz veren Kenan İmirzalıoğlu'nun karısını görenler "Gittikçe gençleşiyorsun" yorumlarında bulundu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun karısı Sinem Kobal'ı görenler "Gittikçe gençleşiyorsun" dedi

Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinden iki kızı olan oyuncu Sinem Kobal uzun süredir ekranlardan uzak. Kızı Leyla'yı kısa süre önce kucağına alan Kobal sosyal medyada ara ara paylaşımlar yapıyor.

Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal gözlerden uzak yaşasa da sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarından beğeni topluyor.

1

SİNEM KOBAL'IN SON HALİ

Kısa süre önce ikinci kez anne olan Kobal'ın fit hali dikkat çekti. Dev kaktüsler arasında poz veren oyuncu Sinem Kobal yine hayranlarından tam not aldı.

2

İddialı poz! "Diziden sonra tanıyamadım" İddialı poz! "Diziden sonra tanıyamadım"

2016 yılında Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen 35 yaşındaki Kobal'ı görenler "Gittikçe gençleşiyorsun" yorumlarını fotoğrafın altına yağdırdı.

3


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yerleri açık açık anlattı! "Uçakta..."Cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yerleri açık açık anlattı! "Uçakta..."
Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp...Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp...
Büyük hata dikkatlerden kaçmadı! Arada sadece... Büyük hata dikkatlerden kaçmadı! Arada sadece...
Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal Oyuncu yaşında

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu, MHP Muğla'dan 1’inci sıra milletvekili adayı oldu

Ünlü oyuncu, MHP Muğla'dan 1’inci sıra milletvekili adayı oldu

Taraftarlar 'Göğüslerini aç' demişti! İddialı pozlarına beğeni yağdı

Taraftarlar 'Göğüslerini aç' demişti! İddialı pozlarına beğeni yağdı

Büyük göğüslerini sergilemeden duramıyor!

Büyük göğüslerini sergilemeden duramıyor!

MHP'nin milletvekili aday listeleri belli oldu! İşte yer alan isimler...

MHP'nin milletvekili aday listeleri belli oldu! İşte yer alan isimler...

"Kanun çıkaracağım" deyip duyurdu: Bu sorular tarihe karışacak

"Kanun çıkaracağım" deyip duyurdu: Bu sorular tarihe karışacak

Türk derbisinin son anlarında kavga çıktı, maskot parkeye daldı!

Türk derbisinin son anlarında kavga çıktı, maskot parkeye daldı!

İlginizi Çekebilir

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.