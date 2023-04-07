Kenan İmirzalıoğlu'nun karısı Sinem Kobal'ı görenler "Gittikçe gençleşiyorsun" dedi

Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinden iki kızı olan oyuncu Sinem Kobal uzun süredir ekranlardan uzak. Kızı Leyla'yı kısa süre önce kucağına alan Kobal sosyal medyada ara ara paylaşımlar yapıyor.

Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal gözlerden uzak yaşasa da sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarından beğeni topluyor.

SİNEM KOBAL'IN SON HALİ

Kısa süre önce ikinci kez anne olan Kobal'ın fit hali dikkat çekti. Dev kaktüsler arasında poz veren oyuncu Sinem Kobal yine hayranlarından tam not aldı.

2016 yılında Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen 35 yaşındaki Kobal'ı görenler "Gittikçe gençleşiyorsun" yorumlarını fotoğrafın altına yağdırdı.



