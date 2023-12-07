Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal birlikte görüntülendi! Aldatma soruları rahatsız etti: Aldın mı cevabını...

Geçtiğimiz haftalarda bir sosyal medya kullanıcısının iddiası olay oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığına dair iddialar sonra çift mutluluk pozu verdi.

Poz yetmedi başarılı oyuncu "Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Çünkü biz umursamadık. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz arkadaşlar!" diyerek sitem etti.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal geçtiğimiz akşam birlikte yemek çıkışı görüntülendi. Samimi halleri ve mutlu görüntüleriyle dikkat çeken çifte sorulan aldatma iddiası canları sıktı.

GazeteMagazin'in haberine göre; sorulardan rahatsız olan Kenan İmirzalıoğlu, "Hafızaları kirletmeyelim böyle çirkin laflar kullanmayalım" dedi.

Oyuncu sorular devam edince "O yorumu yaptım ben, bir deli kuyuya taş atıyor. Aldın mı cevabını..." diyerek yanıt verdi.







