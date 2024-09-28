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  4. Kendi ölüm anlarını böyle kaydetmişler! Saniyeler sonraki kazadan habersiz yolda 300 km hızla gidiyorlardı

Kendi ölüm anlarını böyle kaydetmişler! Saniyeler sonraki kazadan habersiz yolda 300 km hızla gidiyorlardı

28.09.2024 16:01
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.09.2024 16:01
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Görüntülerde bir genç arkadaşıyla birlikte saatte 300 km hızla giderken kendilerini kaydetti. Hız ibresinin 300 km göstermesinden saniyeler sonra ise ikili feci bir trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca gündem yarattı.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar tarafından popüler oldu. Görüntülerde son model araçlarıyla saatte 300 kilometre hızla giden bir kişi yer aldı. Araçta en 2 kişi olduğu tahmin edilen görüntülerde aşırı hızlı giden araba saniyeler sonra bir tıra arkadan çarptı. Aracın içinde bulunanların hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Olayın yaşadığı yere ilişkin bilgi verilmezken yurt dışında çekildiği ifade edildi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderisi, "Bunlar ölüme gitmiş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "300 km nedir ya... İnsan işi değil" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası sosyal medya
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