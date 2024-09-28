Kendi ölüm anlarını böyle kaydetmişler! Saniyeler sonraki kazadan habersiz yolda 300 km hızla gidiyorlardı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar tarafından popüler oldu. Görüntülerde son model araçlarıyla saatte 300 kilometre hızla giden bir kişi yer aldı. Araçta en 2 kişi olduğu tahmin edilen görüntülerde aşırı hızlı giden araba saniyeler sonra bir tıra arkadan çarptı. Aracın içinde bulunanların hayatını kaybettiği ifade edildi.

Olayın yaşadığı yere ilişkin bilgi verilmezken yurt dışında çekildiği ifade edildi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderisi, "Bunlar ölüme gitmiş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "300 km nedir ya... İnsan işi değil" yorumunu yaptı.