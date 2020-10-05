Kendine 'Barbie bebek' diyen Nannette Hammond’un evi görenleri hayrete düşürdü

Oyuncak bebek Barbie’ye benzemek için bir servet harcayan Nannette Hammond adlı kadın, baştan aşağı pembe tonlarındaki evi ve eşyalarıyla görenleri hayrete düşürüyor. 45 yaşında 5 çocuk annesi Nannette, Amerika’nın Ohio eyaletinde yaşıyor. Instagram’da yarım milyon takipçiye her gün paylaşım yapan kadının fotoğraf ve videoları binlerce beğeni topluyor.

Arabasından giyinme odasına, banyosundan mutfağına neredeyse her yerde pembe renginin göz aldığı evinden her gün fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Aslında bir Playboy modeli olan 45 yaşındaki kadın, sık sık spor ve yemek yaparken ki hallerinin fotoğraflarını paylaşıyor.

Estetik bağımlısı kadın normal bir genç kadınken, tanınması güç bir hale gelen getirmişti. Yaptığı operasyonlarla ilgili: '70 yaşına gelene kadar durmayacağım' diyerek estetik operasyonlara devam edeceğini söylüyor.

