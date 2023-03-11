Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kendisi 3 yaşında ama kahramanlığı büyük! Kameranın önünde oyuncak parçasını yutan kardeşini boğulmaktan kurtardı

Kendisi 3 yaşında ama kahramanlığı büyük! Kameranın önünde oyuncak parçasını yutan kardeşini boğulmaktan kurtardı

11.03.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 3 yaşındaki bir çocuk be henüz bebek olan kardeşine ait görüntüler kısa sürede viral olmayı başardı. Kameranın karşısında oynamaya başlayan ikiliden bebek olan kardeş bir anda elindeki oyuncağın bir parçasını yuttu. O anlarda 3 yaşındaki çocuk ise kardeşinin boğulduğunu fark ederek parmağını boğazına sokup onu kurtardı.

Sosyal medyada iki kardeşin oyun oynadığı görüntüler bir anda bir kurtarma operasyonuna dönüştü. Küçük kardeşinin elindeki oyuncağın bir parçasını yutarak boğulduğu anlarda 3 yaşındaki ağabeyinin büyük bir soğukkanlılıkla olaya müdahale ettiği anlar sosyal medyada 2 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Görüntüler kısa sürede gündem olmayı başarırken sosyal medya kullanıcıları gönderiyi adeta yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

SOSYAL MEDYADAN TAKDİR TOPLADI

1

Kameranın saniye saniye kaydettiği anlarda 3 yaşındaki ağabeyinin küçük kardeşini kurtardığı anlar sosyal medyada takdir topladı. Chris Evans’ın Twitter’dan paylaştığı görüntüler diğer sosyal medya platformlarında da kısa sürede yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “İlk çocukların ailenin bel kemiği olduğunu söyleyip duruyorum. İşte bu da kanıtı” yorumunu ekledi.

İlginizi Çekebilir

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...

 Cinsel ilişkiye girerken görüntüleri çekilmişti! Sevgilisi teşhis edince...

Cinsel ilişkiye girerken görüntüleri çekilmişti! Sevgilisi teşhis edince...

 Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

 Bir anda açıp izlemeye başladı! +18 görüntüler ifşa edilince...

Bir anda açıp izlemeye başladı! +18 görüntüler ifşa edilince...

 11 kez cinsel ilişkiye girdiler! Sonu feci bitti

11 kez cinsel ilişkiye girdiler! Sonu feci bitti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüslerini karpuzla karşılaştırdı! Süpermarkette iddialı pozlar...Göğüslerini karpuzla karşılaştırdı! Süpermarkette iddialı pozlar...
Şoke eden itiraf! “Sevgilimi performans geliştirme planına soktum”Şoke eden itiraf! “Sevgilimi performans geliştirme planına soktum”
Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya

En Çok Okunan Trend Haberler

Şoke eden itiraf! “Sevgilimi performans geliştirme planına soktum”

Şoke eden itiraf! “Sevgilimi performans geliştirme planına soktum”

ABD’li uzman İstanbul için uyarı yaptı! “7.3 ve daha büyük depremler”

ABD’li uzman İstanbul için uyarı yaptı! “7.3 ve daha büyük depremler”

Atatürk'ün videosu gündemde! “Gerçek gibi”

Atatürk'ün videosu gündemde! “Gerçek gibi”

Halk kütüphanesine çırılçıplak gitti! Görenler inanamadı

Halk kütüphanesine çırılçıplak gitti! Görenler inanamadı

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.