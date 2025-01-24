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Kendisi 50 sevgilisi 28 yaşında! Sosyal medyadan eleştiriler gecikmedi: Annesine benzeten de oldu, ablasına benzeten de...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.01.2025 12:22
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50 yaşındaki Rachel isimli bir kadın son dönemde sosyal medydan kendisinden 22 yaş küçük bir erkekle yaşadığı ilişki sayesinde popüler oldu. TikTok'ta 'alex.michael13' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Alex ve Rachel çiftinin ilişkileri aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Ancak ikili yaş farkının sadece bir sayı olduğunu söyleyerek gerçek aşkı savunuyor.

Kendisi 50 sevgilisi 28 yaşında! Sosyal medyadan eleştiriler gecikmedi: Annesine benzeten de oldu, ablasına benzeten de...

MYNET|DIŞ HABERLER Viral bir TikTok videosunda Rachel takipçilerine yaş farkının ilişkilerini tanımlamadığını söyledi. Aralarındaki 22 yıllık yaş farkına rağmen birbirlerinin ruh eşi olduğunu söyleyen Rachel, "Bazı insanlar bizim ilişkimizi anlamıyor. Birlikte yaşamak için yaratılmışız, tanışmak için yaratılmışız, birbirimizi sevmek için yaratılmışız" dedi.

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Bir arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştıklarını ifade eden Rachel, ilk evliliğinden sevgilisi Alex'ten üç yaş büyük bir oğlu olduğunu söyledi. Alex, takipçilerine kendinden yaşça büyük bir kadınla ilişki yaşamayı düşünmelerini tavsiye etti. Sosyal medya tepkilerinin yanı sıra ikili dışarı çıktıklarında anne ve oğul zannedildiklerini ifade etti.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GECİKMEDİ

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Sosyal medya kullanıcıları ikili arasındaki fiziksel benzerliklere dikkat çekerken, "Anne ve oğluna çok benziyorsunuz. Yüz hatlarınız ve ifadeleriniz birbirini andırıyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Onun annen olduğunu sanıyordum" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Bunların akraba olduğunu düşünen tek kişi ben miyim?" diye sordu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya ilişkiler
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