Kendisi 63, kocası 26 yaşında! Bebeklerinin cinsiyetini açıkladıkları parti sosyal medyada gündem oldu... "Bebeğin şansı hiç yok"

2021 yılının Eylül ayında evlenen 63 yaşındaki Cheryl McGregor ve eşi 26 yaşındaki Quran TikTok'ta 5 milyon takipçiye sahip. Düğünden bu yana çift, Cheryl'in otuzlu ve kırklı yaşlarda yedi çocuğu olmasına rağmen kendi ailelerini kurma isteklerini açıkça dile getiriyordu. İkili geçtiğimiz mayıs ayında taşıyıcı anne aracılığıyla bebek sahibi olacaklarını duyurmuşlardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Bebeklerinin cinsiyetini açıklanmak için sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan ikilinin gönderisi kullanıcılar tarafından beğenilmedi. Kız beklediklerini haber veren pembe bir duman bulutu belirince ikili birbirlerine büyük bir coşkuyla sarıldı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Umarım bu bir şakadır" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu bebeğin şansı hiç yok" yorumunu ekledi.