Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Kendisi 85 kocası 38 yaşındaydı! Aralarındaki yaş farkı olay olan çift boşanmıştı... Bu sevgilisi de ondan yaşça küçük

    Kendisi 85 kocası 38 yaşındaydı! Aralarındaki yaş farkı olay olan çift boşanmıştı... Bu sevgilisi de ondan yaşça küçük

    24.12.2023 09:41 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    84 yaşındaki İngiliz Iris Jones isimli bir kadın 2019 yılında internet üzerinden tanıştığı 38 yaşındaki Muhammed İbrahim ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerini sonlandırdığını ve İbrahim'den kurtulduğu için mutlu olduğunu dile getiren Jones şimdiden yeni bir aşka yelken açtığını söyledi. Yeni genç sevgilisini anlatınca sosyal medyada gündem olmayı başardı.

    Kendisi 85 kocası 38 yaşındaydı! Aralarındaki yaş farkı olay olan çift boşanmıştı... Bu sevgilisi de ondan yaşça küçük

    84 yaşındaki İngiliz Iris Jones ve 38 yaşındaki Mısırlı eşi Muhammed İbrahim aralarındaki yaş farkı nedeniyle sık sık manşetlerdeki yerlerini alan bir çiftti. 2019 yılında tanıştıktan sadece birkaç gün sonra evlenmeye karar veren ikili yaklaşık dört yıllık birlikteliğin ardından bu yıl Haziran ayında ayırılmıştı. Sosyal medya kullanıcılarının İbrahim'in Jones'in parası için birlikte olduğunu sık sık söylemesi üzerine Jones, "İlk başlarda reddediyordum. Maddi anlamda benden faydalandı. Ondan kurtulduğum için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

    "76 YAŞINDAKİ BİR ADAMLA KONUŞUYORUM"

    1

    Geleceğe doğru baktığını söyleyen Jones, "İleriye doğru bakıyorum. Muhammed'in tam tersi bir adamla birlikte olmak istiyorum. Bu sefer parası yerinde, yakışıklı, benim yaşıma yakın bir adam istiyorum. 76 yaşındaki Galler'den gelen bir adamla konuşuyorum. Bu gerçekten bana kendimi iyi hissettirdi" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    "Memelere özgürlük" sloganıyla sokağa çıktı, tansiyon yükseldi!

    "Memelere özgürlük" sloganıyla sokağa çıktı, tansiyon yükseldi!

     4 kadınla aynı anda evlendi! Düğün görüntüleri gündem oldu

    4 kadınla aynı anda evlendi! Düğün görüntüleri gündem oldu

    Kendisi 65 karısı 16 yaşında! “Balayımız bitince okuluna geri dönecek”

    Kendisi 65 karısı 16 yaşında! “Balayımız bitince okuluna geri dönecek”

     Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

    Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

     Gören bir daha baktı! Hünerlerini gösterdiler

    Gören bir daha baktı! Hünerlerini gösterdiler


    Kesfet


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    15 yıldır gözündeydi! "Bu olağanüstü"15 yıldır gözündeydi! "Bu olağanüstü"
    Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldıKorkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı
    Hapishanede yasak aşk skandalı! Gardiyan üç farklı mahkumla ilişki yaşadıHapishanede yasak aşk skandalı! Gardiyan üç farklı mahkumla ilişki yaşadı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Fred, Galatasaray maçında oynayabilecek mi? PFDK resmi açıklamayı yaptı

    Fred, Galatasaray maçında oynayabilecek mi? PFDK resmi açıklamayı yaptı

    Şehit babasının duygulandıran paylaşımı: Ne mutlu bana

    Şehit babasının duygulandıran paylaşımı: Ne mutlu bana

    Skandal olay! Öğrencisiyle 3 ay boyunca ilişkiye girmiş

    Skandal olay! Öğrencisiyle 3 ay boyunca ilişkiye girmiş

    Mahalleli balkondaki cinsel ilişki görüntülerini kaydedip ifşaladı

    Mahalleli balkondaki cinsel ilişki görüntülerini kaydedip ifşaladı

    Yoga tarikatı çökertildi! "1000 bakireyle cinsel ilişki yaşamayı" hedefliyordu

    Yoga tarikatı çökertildi! "1000 bakireyle cinsel ilişki yaşamayı" hedefliyordu

    Sadece cesur olanlar yapıyor! O özelliği ortaya çıkarıyor

    Sadece cesur olanlar yapıyor! O özelliği ortaya çıkarıyor

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

    Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

    Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

    Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

    Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

    Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

    Çevrimiçi flörtü değerlendirdi! 'Türkiye'de ve Londra'da farklı'

    Çevrimiçi flörtü değerlendirdi! 'Türkiye'de ve Londra'da farklı'

    Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

    Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.