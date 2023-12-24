Kendisi 85 kocası 38 yaşındaydı! Aralarındaki yaş farkı olay olan çift boşanmıştı... Bu sevgilisi de ondan yaşça küçük

84 yaşındaki İngiliz Iris Jones ve 38 yaşındaki Mısırlı eşi Muhammed İbrahim aralarındaki yaş farkı nedeniyle sık sık manşetlerdeki yerlerini alan bir çiftti. 2019 yılında tanıştıktan sadece birkaç gün sonra evlenmeye karar veren ikili yaklaşık dört yıllık birlikteliğin ardından bu yıl Haziran ayında ayırılmıştı. Sosyal medya kullanıcılarının İbrahim'in Jones'in parası için birlikte olduğunu sık sık söylemesi üzerine Jones, "İlk başlarda reddediyordum. Maddi anlamda benden faydalandı. Ondan kurtulduğum için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

"76 YAŞINDAKİ BİR ADAMLA KONUŞUYORUM"

Geleceğe doğru baktığını söyleyen Jones, "İleriye doğru bakıyorum. Muhammed'in tam tersi bir adamla birlikte olmak istiyorum. Bu sefer parası yerinde, yakışıklı, benim yaşıma yakın bir adam istiyorum. 76 yaşındaki Galler'den gelen bir adamla konuşuyorum. Bu gerçekten bana kendimi iyi hissettirdi" dedi.







