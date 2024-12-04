Kendisine doğum günü hediyesi olarak almıştı! Yağ eriten enjeksiyon yaptırmıştı... Et yiyen enfeksiyon kaptı... "Derim patladı"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde yaşayan Beatriz Amma isimli fenomen, doğum günü hediyesi olarak kendisine 'yağ eriten' iğneler satın aldı. Fazla kilolarından kurtulmak isteyen Amma, operasyonunu Kaliforniya'daki ruhsatsız bir sağlık merkezinde gerçekleştirdi. İğnelerin sonrasında bir acı hissettiği ifade eden Amma, "Vücuduma bir ateş yayıldı. Enjeksiyonları yaptırdıktan sonra titreme, ateş ve baş ağrısı gibi yan etkileri hissetmem 24 saatten az sürdü. Eve giderken yolda titriyordum, bayılacakmışım gibi. Kendimi çok garip hissettim." dedi.

"PATLAYARAK ÇATLIYORDU"

Enjeksiyon yerlerinin şişmeye başladığını ve ağrılarının arttığını ifade eden Amma, "Vücuduma yayılıyormuş gibi hissettim. Cildim inceldi. Saatler geçtikçe acı ve ağrı şiddetleniyordu. Acil servisteki doktorlar 'bu nekroz değil' deyip onu bir dermatoloğa yönlendirdiler.Bu arada cildim kelimenin tam anlamıyla patlayarak açılıyordu" diye konuştu.

"70 BİN DOLARIN ÜZERİNDE"

Sosyal medyada hikayesini paylaşan fenomen isim bazı estetik operasyonlara dair dikkatli olmaları konusunda takipçilerini uyararak, "Doktorlar, yapılan çeşitli testlerin ardından enfeksiyonun nedeninin kirli eşyalardan kaynakladığını söyledi. Sadece ayakta tedavi masraflarım 70.000 doların (2 milyon 432 bin TL) üzerinde. İnsanların sahte ürünler aldığını veya kalifiye olmayan personel tarafından tedavi edildiğini düşünmek korkutucu. Eğer orada bir doktor yoksa, uzaklaşın" diye konuştu.