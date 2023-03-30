Kepçe ile parçalatılan metrobüs tartışmalara neden oldu! İBB’den açıklama geldi…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir metrobüsün kepçe ile parçalandığı videonun görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı. Söz konusu görüntülerde alım süreci ve İstanbul’a uygunluğu tartışma konusu olan Phileas marka bir metrobüsün bir kepçe ile parçalandığı görülüyor. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine İBB’den açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “sosyal medyada parçalara ayrılma görüntüleri yer alan metrobüslerin, hurdaya ayrılan ve geri dönüşüm için devredilen araçlar olduğunu” duyurdu.

İETT'nin metrobüs araçlarını kepçeyle parçaladığı iddiasıyla ortaya atılan görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Sosyal medyada paylaşılan anların tarihine ait herhangi bir bilgi yer almazken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konu hakkında açıklama yapıldı.

İBB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarında, eski metrobüs araçlarının ‘Makine Kimya Endüstrisi’ tarafından taşınma öncesi parçalara ayrılma görüntüleri, İETT’nin metrobüs araçlarını parçaladığı iddiasıyla haberleştirilmiştir. Söz konusu görüntü; 2007 ve 2008 yılında Hollanda’dan alınan, verimsizliği ve ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle hurdaya ayrılan, yedek parçası bulunmayan ve üretici firması da iflas etmiş olan eski metrobüs araçlarının ‘Makine Kimya Endüstrisi’ tarafından taşınma öncesi parçalara ayrılma görüntüsüdür. Kurumumuz, yerli üretim olan güçlü ve konforlu metrobüs araçlarını şehrimize kazandırmaya devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz"

