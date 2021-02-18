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Kerem Bürsin sosyal medyanın diline düştü

18.02.2021 22:17 | Son Güncelleme:
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Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Hande Erçel’le sık sık aşk yaşadığı konuşulan oyuncu Kerem Bürsin, verdiği bir röportajda tam 56 kez "Falan filan" dedi. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sen Çal Kapımı dizisinde Serkan Bolat karakterine hayat veren ve rol arkadaşı Hande Erçel’le birliktelik yaşadığı konuşulan Bürsin, katıldığı bir YouTube, programında ilginç anlar yaşanmasına neden oldu. Başarılı oyuncu, program sunucusunun kendisine yönelttiği soruları yanıtlarken tam 56 kez “Falan filan” diyerek cümleye başlaması sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu.
DAHA ÖNCE DE SERENAY SARIKAYA’NIN BAŞINA GELMİŞTİ
Koronavirüsün ilk dönemlerinde ünlü isimler sosyal medya sayfalarından canlı yayın açarak, yayına konuk alıyorlardı. Bir canlı yayın programına katılan Serenay Sarıkaya’nın programda bol ‘eee’li konuşması sosyal medyada alay konusu olmuş, hatta Sarıkaya, eski aşkı Kerem Bürsin’e benzetilmişti.

kerembürsinserenaysarikaya

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