Kerem Bürsin sosyal medyanın diline düştü

Sen Çal Kapımı dizisinde Serkan Bolat karakterine hayat veren ve rol arkadaşı Hande Erçel’le birliktelik yaşadığı konuşulan Bürsin, katıldığı bir YouTube, programında ilginç anlar yaşanmasına neden oldu. Başarılı oyuncu, program sunucusunun kendisine yönelttiği soruları yanıtlarken tam 56 kez “Falan filan” diyerek cümleye başlaması sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu.

DAHA ÖNCE DE SERENAY SARIKAYA’NIN BAŞINA GELMİŞTİ

Koronavirüsün ilk dönemlerinde ünlü isimler sosyal medya sayfalarından canlı yayın açarak, yayına konuk alıyorlardı. Bir canlı yayın programına katılan Serenay Sarıkaya’nın programda bol ‘eee’li konuşması sosyal medyada alay konusu olmuş, hatta Sarıkaya, eski aşkı Kerem Bürsin’e benzetilmişti.



