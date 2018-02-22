MAGAZİN

Kerimcan Durmaz kanal açıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.02.2018 09:40 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni, DJ Kerimcan Durmaz Youtube kanalı açmaya karar verdi

Kerimcan Durmaz kanal açıyor!

Kerimcan Durmaz YouTube kanalının fragmanı için İstinyePark’taki ‘Markalar Sokağı’nda kamera karşısına geçti.

Kerimcan ünlü olmadan önce kozmetik ürünler satan mağazalarda makyözlük yapıyordu.

KERİMCAN DANLA'YA MI ÖZENDİ?

Geçen haftalarda sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Danla Bilic'in YouTube kanalına konuk oldu ve Danla'ya makyaj yaptı. Danla Bilic Kerimcan'ın kendisine makyaj yaptığı anları YouTube kanalında paylaştı.

Kerimcan, Danla ile görüştükten sonra YouTube kanalı açmaya karar verince sosyal medyada da dedikodular gecikmedi. Sosyal medya kullanıcıları Kerimcan'ın bu hamlesini 'Kerimcan Danla'ya özendi' şeklinde yorumladı.

KERİMCAN TİLKİ KÜRKÜ GİYDİ

Öte yandan Kerimcan'ın üzerindeki tilki kürkü 8 bin TL'ye satılıyor.

8608621

SON 24 SAATTE MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kerimcan durmaz danla biliç

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Erdoğan hakkında bomba iddia!

Erdoğan hakkında bomba iddia!

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Cinsel ilişkide cinayet soruşturmasında tutuklama

Cinsel ilişkide cinayet soruşturmasında tutuklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Efe Duru, Gökçe Bahadır ile neden ayrıldıklarını ilk kez açıkladı

Efe Duru, Gökçe Bahadır ile neden ayrıldıklarını ilk kez açıkladı

Cizreli Mehmet'ten dünyaca ünlü isim LP'ile yeni düet

Cizreli Mehmet'ten dünyaca ünlü isim LP'ile yeni düet

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Acun Ilıcalı'dan Afrin mesajı: Kalbimiz Afrin'de

Acun Ilıcalı'dan Afrin mesajı: Kalbimiz Afrin'de

Demet Akalın'ın avukatından "Dul" açıklaması

Demet Akalın'ın avukatından "Dul" açıklaması

Seren Serengil, Demet Akalın'ı sildi! Sebebi ise...

Seren Serengil, Demet Akalın'ı sildi! Sebebi ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.