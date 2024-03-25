'Keşkelerim var büyük hatalarım yok' dedi, başına gelen en ilginç olayı anlattı! İmamoğlu'ndan Mynet'e özel açıklamalar...

31 Mart için geri sayıma geçilirken, tüm Türkiye'nin seçim yarışını yakından takip ettiği İstanbul'da çalışmalarını sürdüren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mynet'in sorularını yanıtladı. Siyasi hayatı boyunca başına gelen en ilginç olaydan, keşkelerine; kazandığı taktirde yapacağı ilk icraatlarından, yerel seçimlerde beklediği sürprizlere kadar önemli açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Siyaset arenasında bir sonraki hedefiniz nedir?" sorusuna da yanıt verdi.

Öte yandan Mynet için de övgü dolu ifadeler kullanan İmamoğlu, "İlk baktığım sayfalardan birisi. Yıllardır var, artarak hızı devam ediyor. Umarım çizginiz hep böyle demokrat, adil, özgür şekliyle devam etsin" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mynet'e özel yaptığı açıklamaları YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

Siyasi hayatınız boyunca başka bir siyasiyle yaşadığınız en ilginç olay nedir?

"CUMHURBAŞKANI'NIN MİSAFİR ETTİĞİ ORTAMDA SANDALYEM KIRILMIŞTI"

Yani başka bir siyasi ile yaşadığım en ilginç olay... Açıkçası bu dönem içerisinde herhalde sarayda misafir edildiğimizde sandalyenin kırılması olayı, ne diyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın misafir ettiği ortamda sandalyem kırılmıştı ya da nasıl kırıldı bilmiyorum o kadar sandalyede, bilemiyorum. Sanırım ondan sonra beni bir daha davet etmeme ile ilgili kararının altında bu mahcubiyet mi yatıyor acaba?

(Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılında Beştepe'de 29 belediye başkanıyla bir araya gelmiş, kritik görüşmede İmamoğlu’nun oturduğu sandalyenin ayağı kırılmıştı)

5 yılda siyaseten yapmasaydım dediğiniz bir şey var mı?

"EKSİKLERİNİN OLDUĞUNU KABUL EDEN BİR İNSANIM"

Yani insanın keşkelerinin olması kadar doğal bir şey yok. Benim de elbette keşkelerim var ama hani somut olarak şu bu o demeyeceğim birçok konu var: Şunu keşke yapmasaydım, bunu keşke yapmasaydım... Eksiklerinin olduğunu kabul eden ve onları düzeltmeye gayret eden bir insanım, e bunu da yapıyorum zaten. Yaptıkça da kendimi iyi hissediyorum. Topluma da bunun iyi geldiğini düşünüyorum. Ama elbette ki benim de keşkelerim var ama büyük bir keşkem yok yani büyük bir hatam yok Allah'a şükür. Ufak tefek eksiklerim, hatalarım daha çok kişisel, bireysel hatalarım diyebilirim. Bu yönüyle var. Onları da düzeltiyorum. Hatasız kul olmaz.

Partiniz İstanbul'da, 2019 seçimlerinde alamadığı ilçe belediyelerinden hangilerini kazanır? Sürpriz bekliyor musunuz?



"ÇOKÇA SÜRPRİZİMİZİN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sürpriz demeyeyim ama çok var. Yani gerçekten o sürpriz duygusunu çokça ilçemizde insanlarımız yaşayacak, hissediyorum bunu. Gönülden hissediyorum. O değişimi insanlar istiyor ve gerçekten iyi, karakterli, özenli adaylarımız her ilçemizde var. Çokça sürprizimizin olacağını düşünüyorum. İsim vermem yanlış olur.

Mynet'i takip ediyor musunuz?

"MYNET İLK BAKTIĞIM SAYFALARDAN BİRİ, UMARIM ÇİZGİNİZ HEP BÖYLE DEVAM EDER"

Mynet'i okumaz olur muyum, Mynet 'şak' diye önüme düşüyor. Safari'de ve ilk baktığım sayfalardan birisi. Yıllardır var, artarak hızı devam ediyor. Umarım çizginiz hep böyle demokrat, adil, özgür şekliyle devam etsin. Yolunuz açık olsun, başarılar dilerim.







