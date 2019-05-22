HABER

Keskin’de sanayi esnaflarından AK Parti’ye büyük destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 00:54 | Son Güncelleme

YSK tarafından seçimlerin yeniden yapılma kararı alınan Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde esnaflardan AK Parti’ye büyük destek geldi.

Keskin’de sanayi esnaflarından AK Parti’ye büyük destek

YSK tarafından seçimlerin yeniden yapılma kararı alınan Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde esnaflardan AK Parti’ye büyük destek geldi. 2 Haziran’da yapılacak seçimlerde çalışmalarını sürdüren AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Küçük Sanayi esnafıyla iftar programında bir araya gelerek esnaflardan oy sözü aldı.

2 Haziran’da yenilenme kararı alınan Keskin’de seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ve AK Partili Belediye Başkan Aday Dede Yıldırım, Keskin Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla iftar programında bir araya geldi. Başkan Dağdelen, burada esnafların sanayi sitesiyle ilgili sorunlarının çözümü konusunda AK Parti olarak gerekli destekleri sağlayacaklarını dile getirdi. Yoğun katılımın sağlandığı programda esnaflar AK Parti’yi destekleyeceklerini söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin de 24 Mayıs Cuma günü seçim çalışmalarına katılacağı ifade edildi.

İftar programı sonrasında esnaflarla bir araya gelen Başkan Dağdelen, “Keskin küçük sanayi esnaflarıyla bir araya geldik. Orada hemşehrilerimizle birlikte hem iftar yapmış olduk hem de küçük sanayi sitesine ilişkin problemleri konusunda ortak hareket etme kararı aldık. Dolayısıyla yapılandırmadan bir borç var. O borcun yeniden yapılandırması ve ödenmesiyle alakalı esnafımızın da ödeyebileceği bir şekilde onlarında bütçeleri ölçüsünde yeni bir düzenleme ile alakalı birtakım girişimlerimiz oldu. Allah nasip ederse bunu önümüzdeki hafta içerisinde en geç netleştirmiş olacağız. Dolayısıyla Ramazan’da esnaf arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Hem de problemlerin çözümü noktasında görüş alışverişinde bulunduk. Esnaf kardeşlerimizin AK Parti’ye güçlü desteğini de yanımızda hissetmiş olduk, bize olan desteklerini de ifade ettiler” dedi.

AK Partili Belediye Başkan Adayı Dede Yıldırım ise, “Bugün Keskin gerçekten güzel bir gün yaşıyor. Küçük Sanayi Sitesi esnaflarımız ile beraber sayın başkanımızın da ifade ettikleri gibi Küçük Sanayi Sitemizin yapılanmadan dolayı ciddi sorunu var. Ödemeyecekleri şekilde borçları var. Esnafımızın talebi borçlardaki faizlerin silinmesi. Cuma günü sayın Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki Bey de burada olacak” diye konuştu.

AK Parti Keskin ilçe adayı Dede Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın da kabul edilmemesi üzerine AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurmuştu. İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, seçimin sonucunu etkilemesi nedeniyle 2 Haziran’da seçimlerin yeniden yapılmasına karar vermişti.

Keskin’de sanayi esnaflarından AK Parti’ye büyük destek

Keskin’de sanayi esnaflarından AK Parti’ye büyük destek

Keskin’de sanayi esnaflarından AK Parti’ye büyük destek

Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu! Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu!
Filistin Devlet Başkanı Abbas Doha’da Katar Emiri ile görüştüFilistin Devlet Başkanı Abbas Doha’da Katar Emiri ile görüştü
Erdoğan: Siyasi rekabet, bu büyük birlikteliğin engeli değil, tam tersi zenginliği olmalıdırErdoğan: Siyasi rekabet, bu büyük birlikteliğin engeli değil, tam tersi zenginliği olmalıdır

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

4 kişi ölmüş, 2 polis yaralanmıştı! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

4 kişi ölmüş, 2 polis yaralanmıştı! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

YSK'nın kararı sonrası AK Parti'den flaş açıklama

YSK'nın kararı sonrası AK Parti'den flaş açıklama

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepimiz Türkiye gemisindeyiz

'Hepimiz Türkiye gemisindeyiz'

TRT'den Kılıçdaroğlu'na 'personel' yanıtı

TRT'den Kılıçdaroğlu'na 'personel' yanıtı

Tatvan'da HDP'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

9 HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı!

Meral Akşener'den 'Trabzon-Yunan' tartışmalarıyla ilgili sert açıklama

Akşener'den 'Trabzon-Yunan' tartışmalarıyla ilgili sert açıklama

CHP Ayvalık İlçe Başkanlığına kayyum atandı

CHP'de kayyum şoku! O ilde...

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.