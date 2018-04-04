Ketojenik diyet nedir ve neden ünlüler tercih ediyor?

Herhangi bir diyete başlamadan önce bir doktora danışmanız gerektiğini unutmayın. Diyet açıklaması Genellikle vücudumuz, karbonhidrattan enerji alarak glikoza dönüşür. Ancak, karbonhidrat eksikliği varsa, vücut gerekli enerjiyi elde etmek için yağları kullanmaya başlar. Ketojenik diyet çok düşük karbonhidrat, orta miktarda protein ve yüksek yağ alınan bir diyet sistemidir. Böylece vücut, enerji sağlamak için yağ yakmak zorunda kalıyor. Amacı vücudun enerji sistemini değiştirmektir. Ketojenik diyet özellikle yüksek dayanıklılık gerektiren triatlon (yüzme, bisiklet ve koşu) ve maraton sporcuları tarafından kullanılır. Farklı çalışmalara göre, ketojenik diyet açlık hormonu olan ghrelin üretimini bastırmaya yardımcı olur. Ketojenik diyet diğer diyetlerden farklıdır kurallarına uyulduğunda, bir kişi sadece yağ kaybı nedeniyle kilo kaybeder - yani kas kütlesi aynı kalır. Proteinler, yağlar ve karbonhidratlar Beslenmenin ana unsuru, tüm gıda alımının % 75'i yağ, % 20'si protein ve %5'i karbonhidrattır.

Neye izin verilir neye verilmez Yukarıda bahsettiğimiz gibi, bu diyet karbonhidratı neredeyse tamamen içermezken, beslenme tabanı yüksek oranda yağ ve protein içeren gıdalardan oluşmalıdır. İzin verilen gıdalar: Sıvı yağ ve tereyağı (ketojenik diyet beslenme uzmanları özellikle hindistan cevizi yağı ve tereyağı tavsiye ediyorlar), fındık, yumurta, kümes hayvanları, deniz ürünleri, mantarlar, lifli gıdalar, domates, yeşil sebzeler, süt hariç tam yağlı süt ürünleri. Yasak gıdalar Herhangi bir un ürünü, işlenmiş et ürünleri (örneğin sosis çünkü bunlar şeker içerir), mısır ve patates gibi yüksek oranda şeker ve karbonhidrat içeren sebzeler, taze meyveler ve kuru meyveler (sadece bazı meyvelere izin verilir), şeker içeren herhangi bir alkol ve tahıl. İnternette birçok Ketojenik Diyet tarifi bulabilirsiniz. Diyet özellikleri Ketojenik diyetin ana avantajı, herhangi bir kas kütlesini içermeyen yağ çözünmesinden dolayı hızlı kilo kaybının meydana gelmesidir. Ayrıca asla acıkmayacaksınız. İşte diyetin ana ilkeleri...