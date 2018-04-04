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Ketojenik diyet nedir ve neden ünlüler tercih ediyor?

Betül Kurucu Betül Kurucu
DİYET HABERLERİ  | 04.04.2018 11:07 | Son Güncelleme

Amerikan üniversitesi tarafından yürütülen yakın tarihli bir çalışma, Atkins diyeti ile daha popüler hale gelen ketojenik diyetin, fiziksel egzersizlerden daha fazla kilo kaybetmenize yardımcı olabileceğini gösterdi. Kilo vermeye çalışan birçok kişi spor yapmayı sevmediğinden, ketojenik diyet ve bunun ne kadar etkili olduğu hakkında bazı bilgiler derledik. Bu diyetin size uygun olup olmadığını anlamak için ketojenik diyet prensiplerini bilmeniz gerekiyor.

Ketojenik diyet nedir ve neden ünlüler tercih ediyor?

Herhangi bir diyete başlamadan önce bir doktora danışmanız gerektiğini unutmayın.

Diyet açıklaması

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Genellikle vücudumuz, karbonhidrattan enerji alarak glikoza dönüşür. Ancak, karbonhidrat eksikliği varsa, vücut gerekli enerjiyi elde etmek için yağları kullanmaya başlar. Ketojenik diyet çok düşük karbonhidrat, orta miktarda protein ve yüksek yağ alınan bir diyet sistemidir. Böylece vücut, enerji sağlamak için yağ yakmak zorunda kalıyor. Amacı vücudun enerji sistemini değiştirmektir.

Ketojenik diyet özellikle yüksek dayanıklılık gerektiren triatlon (yüzme, bisiklet ve koşu) ve maraton sporcuları tarafından kullanılır. Farklı çalışmalara göre, ketojenik diyet açlık hormonu olan ghrelin üretimini bastırmaya yardımcı olur. Ketojenik diyet diğer diyetlerden farklıdır kurallarına uyulduğunda, bir kişi sadece yağ kaybı nedeniyle kilo kaybeder - yani kas kütlesi aynı kalır.

Proteinler, yağlar ve karbonhidratlar

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Beslenmenin ana unsuru, tüm gıda alımının % 75'i yağ, % 20'si protein ve %5'i karbonhidrattır.

Neye izin verilir neye verilmez

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Yukarıda bahsettiğimiz gibi, bu diyet karbonhidratı neredeyse tamamen içermezken, beslenme tabanı yüksek oranda yağ ve protein içeren gıdalardan oluşmalıdır.

İzin verilen gıdalar:

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Sıvı yağ ve tereyağı (ketojenik diyet beslenme uzmanları özellikle hindistan cevizi yağı ve tereyağı tavsiye ediyorlar), fındık, yumurta, kümes hayvanları, deniz ürünleri, mantarlar, lifli gıdalar, domates, yeşil sebzeler, süt hariç tam yağlı süt ürünleri.

Yasak gıdalar

Herhangi bir un ürünü, işlenmiş et ürünleri (örneğin sosis çünkü bunlar şeker içerir), mısır ve patates gibi yüksek oranda şeker ve karbonhidrat içeren sebzeler, taze meyveler ve kuru meyveler (sadece bazı meyvelere izin verilir), şeker içeren herhangi bir alkol ve tahıl. İnternette birçok Ketojenik Diyet tarifi bulabilirsiniz.

Diyet özellikleri

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Ketojenik diyetin ana avantajı, herhangi bir kas kütlesini içermeyen yağ çözünmesinden dolayı hızlı kilo kaybının meydana gelmesidir. Ayrıca asla acıkmayacaksınız. İşte diyetin ana ilkeleri...

Ketojenik diyet, farklı yiyecekleri ayrı ayrı yemenizi istemez. İster mantar isterse yumurta olsun, izin verilen yiyeceklerin herhangi biriyle et yiyebilirsiniz.

Yiyeceklere tat veren ve elektrolit dengesini yeniden kazanmaya yardımcı olan tuzdan vazgeçmeniz gerekmeyecek.

Kalori miktarı ile ilgili herhangi bir öneri olmamasına rağmen, bir günde 5000'den fazla kalori almamalısınız

Diyet, gıda alım süresini saat 18:00'a sınırlamaz. Her zaman yiyebilirsiniz, ama makul miktarlarda.

Kurtulmanın en zor yanı karbonhidrattır. Hayatınızı patates, makarna veya meyve olmadan hayal edemiyorsanız, bu diyet size pek uymayabilir.
Diyet yaparken, vücudunuzdaki keton üretiminin bir yan etkisi olan ağzınızdan asetona benzer bir koku alabilirsiniz. Bu yüzden su içmeye daha fazla özen gösterin.

Ketojenik diyet kullanan ünlüler

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Bu diyet, doğumdan sonra 27 kilo kaybeden Kim Kardashian sayesinde popüler oldu. Muhteşem bir vücuda sahip olan ünlü aktris Halle Berry de, sırrını ketojenik diyete bağlı olduğunu geçtiğimiz günlerde itiraf etmişti. Gezegendeki en güzel kadınlar arasında olduğuna inanılan Adriana Lima ve Megan Fox da ketojenik diyet sayesinde formunu koruyan ünlüler arasında.

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