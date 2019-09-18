Kıbrıs tatlısı tarifi: İrmikli ve galetalı leziz tarifler (Videolu anlatım)

Kremalı ve şerbetli ama çok daha ağır olmayan bir tatlı olan Kıbrıs tatlısı ülkemizde çok sevilmektedir. Özellikle son yıllarda popülerliği artmakta kendine pastane menülerinde de yer bulmaktadır. Peki Kıbrıs tatlısı nasıl hazırlanır. Evdekilere ya da komşularına tatlı bir sürpriz yapmak isteyenler için Kıbrıs tatlısı tarifi hazırladık. Sayfada yazılı tariflerin yanında görsel yardım için videolu tarif de bulunmaktadır. Şerbeti nasıl yapılır, kreması nasıl yapılır en ince detayları ile işte galetalı ve irmikli çeşitleri olan Kıbrıs tatlısı tarifi...
Kek, şerbet ve krema üçlüsünden oluşan Kıbrıs tatlısı için gerekli malzemeler şunlardır:
Kek Malzemeleri:
4 yumurta
1 kahve fincanı toz şeker
Yarım su bardağı çekilmiş ceviz
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı galeta unu
1 su bardağı Hindistan cevizi
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Şerbeti İçin:
2 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker
Kreması için:
1 litre süt
2 yemek kaşığı nişasta
2 yemek kaşığı un
1 çay bardağı toz şeker
1 paket toz kremşanti
1 paket vanilya
Üzeri için: Toz Antep fıstığı
Şerbeti nasıl yapılır?
Tatlının tadını veren ana malzemelerden biri olan şerbeti için bir tencereye 2 su bardağı su ve yine 2 su bardağı şeker koyup karıştırın. Altınız açtığınız şerbet kaynadıktan sonra 2 dakika daha kaynamaya devam edin ve ocaktan alıp ılımaya bırakın.
Keki nasıl yapılır?
4 yumurta ve 1 kahve fincanı toz şekeri bir kapta iyice çırpın. Üstüne 1 su bardağı sıvıyağ ekleyip karıştırın. Karışına 1 su bardağı galeta ununu 1 su bardağı Hindistan cevizini, 1 paket vanilyayı ve 1 paket kabartma tozunu ekleyip yine iyice karıştırın. Son olarak yarım su bardağı çekilmiş cevizi de ekleyip son bir kez karın ki kek harcınız hazır olsun.
Fırına vereceğiniz kabı yağlayın ve harcı dökün. 180 dereceye ısıtılmış fırında 35-40 dakika kadar piştikten sonra fırından çıkartın ve ılımaya bırakın.
Kreması nasıl yapılır?
Kreması için 1 litre süt, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı toz şeker muhallebi kıvamı alıncaya kadar karıştırarak pişirin. Soğuduktan sonra toz kremşanti ve vanilyayı ekleyip çırparak kremanızı hazırlayın.
Kek, şerbet ve kremanın birleşimi: Öncelikle bir kürdan yardımı ile kekte delikler açın ve üzerine şerbeti dökün. Kek, şerbeti çektikten sonra kremayı üzerine yayın. İsterseniz üzerini toz antepfıstığı ile de süsleyebilirsiniz.
Kıbrıs tatlısının irmikli yapılan bir çeşidi de bulunuyor ki yapımında teknik olarak öyle büyük bir fark yok. Tabii başta irmik olmak üzere bazı malzemeler veya oranlar değişiyor.
İrmikli Kıbrıs Tatlısı Malzemeleri:
4 yumurta
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı şeker
1 su bardağı dövülmüş ceviz
1 tane kabartma tozu
1 buçuk su bardağı irmik
1 buçuk su bardağı un
Şerbeti için:
2 su bardağı şeker
2 su bardağı su
Kreması için:
3 su bardağı süt
4 yemek kaşığı şeker
2 buçuk yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı nişasta;
1 tane şekerli vanilin
1 tatlı kaşığı tereyağ
1 poşet kremşanti
İrmikli Kıbrıs tatlısında da önce şerbeti hazırlamakla başlıyoruz. Tencereye 2 bardak su ve 2 bardak şekeri koyup kaynatın. Şerbet kaynadıktan sonra altını kısıp 10 dakika daha pişirdikten sonra şerbeti dinlenmeye bırakın.
Şerbet soğurken kekin yapımına geçebilirsiniz. Bunun için öncelikle 4 yumurtayı ve 1 bardak şeker ile iyice çırpın. Ardından kalan malzemeleri yani 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı dövülmüş ceviz, 1 tane kabartma tozu, 1 buçuk su bardağı irmik, 1 buçuk su bardağı unu da katıp iyice karıştın.
Kek harcını yağladığınız fırın kabına dökün ve 180 dereceye ısıtılmış fırında 25 dakika kadar pişirin. Kürdanla pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.
Kek pişip de bir miktar soğuduktan sonra kürdan ile üstünde delikler açın ve şerbeti dökün. Bu işlem kekin şerbeti daha iyi çekmesine yardımcı olacak.
Kek şerbeti çekerken kremayı hazırlamaya geçebilirsiniz. Bunun için bir tencereye 3 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı şeker, 2 buçuk yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı nişastayı koyup iyice çırpın. Ardından tencereyi ocağa alıp altını açtıktan sonra kaynayıncaya kadar sürekli karıştırın. Kaynamaya başlayınca ocaktan alıp 1 tatlı kaşığı tereyağı ile şekerli vanilini ekleyip gene karıştın ve soğumya bırakın.
Son olarak krema soğuduktan sonra 1 poşet krem şantiyi de katıp 10 dakika kadar çırpın. Hazırladığınız kremayı da kekin üzerine yayın. Afiyet olsun.
VİDEOLU KIBRIS TATLISI TARİFİ
Aşağıdaki video ile Kıbrıs tatlısının yukarıda paylaştığımız yapılış aşamalarını görebilirsiniz.
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