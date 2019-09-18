Kıbrıs tatlısı tarifi: İrmikli ve galetalı leziz tarifler (Videolu anlatım)

Kremalı ve şerbetli ama çok daha ağır olmayan bir tatlı olan Kıbrıs tatlısı ülkemizde çok sevilmektedir. Özellikle son yıllarda popülerliği artmakta kendine pastane menülerinde de yer bulmaktadır. Peki Kıbrıs tatlısı nasıl hazırlanır. Evdekilere ya da komşularına tatlı bir sürpriz yapmak isteyenler için Kıbrıs tatlısı tarifi hazırladık. Sayfada yazılı tariflerin yanında görsel yardım için videolu tarif de bulunmaktadır. Şerbeti nasıl yapılır, kreması nasıl yapılır en ince detayları ile işte galetalı ve irmikli çeşitleri olan Kıbrıs tatlısı tarifi...

Üzeri için: Toz Antep fıstığı

Şerbeti nasıl yapılır?

Tatlının tadını veren ana malzemelerden biri olan şerbeti için bir tencereye 2 su bardağı su ve yine 2 su bardağı şeker koyup karıştırın. Altınız açtığınız şerbet kaynadıktan sonra 2 dakika daha kaynamaya devam edin ve ocaktan alıp ılımaya bırakın.

Keki nasıl yapılır?

4 yumurta ve 1 kahve fincanı toz şekeri bir kapta iyice çırpın. Üstüne 1 su bardağı sıvıyağ ekleyip karıştırın. Karışına 1 su bardağı galeta ununu 1 su bardağı Hindistan cevizini, 1 paket vanilyayı ve 1 paket kabartma tozunu ekleyip yine iyice karıştırın. Son olarak yarım su bardağı çekilmiş cevizi de ekleyip son bir kez karın ki kek harcınız hazır olsun.

Fırına vereceğiniz kabı yağlayın ve harcı dökün. 180 dereceye ısıtılmış fırında 35-40 dakika kadar piştikten sonra fırından çıkartın ve ılımaya bırakın.

Kreması nasıl yapılır?

Kreması için 1 litre süt, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı toz şeker muhallebi kıvamı alıncaya kadar karıştırarak pişirin. Soğuduktan sonra toz kremşanti ve vanilyayı ekleyip çırparak kremanızı hazırlayın.