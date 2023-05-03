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  4. Kılıçdaroğlu'dan 4 saniyelik video! 9 kelimeyle bu mesajı verdi

Kılıçdaroğlu'dan 4 saniyelik video! 9 kelimeyle bu mesajı verdi

03.05.2023 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Deva Partisi lideri Ali Babacan'la kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Bu zamana kadarki en kısa videosunu yayınlayan Kılıçdaroğlu'nun sadece 9 kelime kullanması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'dan 4 saniyelik video! 9 kelimeyle bu mesajı verdi

14 Mayıs yaklaştıkça siyasilerin seçim hazırlıkları daha da hızlandı. Miting alanları ve televizyon programları kadar sosyal medya da gündem oluşturmak için etkin kullanılmaya başlandı. Sosyal medyayı aktif kullanan liderler arasından Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da yer alıyor.

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Bu zamana kadar çok sayıda başlıkta paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan video paylaşmayı gelenek haline getirdi. Son olarak dün gece saatlerinde DEVA lideri Ali Babacan'ı mutfağında ağırlayan CHP lideri, ekonomiye yönelik gelişmeleri değerlendirmişti.

BU ZAMANA KADARKİ EN KISA VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Vaatlerini sosyal medyadan duyuran Kılıçdaroğlu, bu akşam saatlerinde paylaştığı bir videoyla dikkatleri üzerine çekti. Şu ana kadarki en kısa video olma özelliği taşıyan paylaşım sadece 4 saniyeden oluşuyor. Toplam 9 kelime kullanan Kılıçdaroğlu, "Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan'dır. İyi akşamlar." dedi.

İşte o paylaşım;


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Kemal Kılıçdaroğlu

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