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Kılıçdaroğlu değişimi böyle gerçekleştirecekmiş: Kuşoğlu tartışmalara son noktayı koydu! "CHP içinde kaçak" sözleri çok konuşulacak

10.07.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'de başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere partililerden gelen 'değişim' çağrısına Kemal Kılıçdaroğlu 'yenilenme' diyerek yanıt verdi. Seçim bittiğinden beri yükselen istifa çağrılarıyla yüz yüze olan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yeniden aday olup olmayacağı tartışmaları devam ediyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isim tartışmalara noktayı koydu. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, 'değişim'in nasıl gerçekleşeceğine ilişkin de gündem yaratacak bir mesaj verdi.

Kılıçdaroğlu değişimi böyle gerçekleştirecekmiş: Kuşoğlu tartışmalara son noktayı koydu! "CHP içinde kaçak" sözleri çok konuşulacak

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'değişim' planı belli oldu. CHP yönetiminde hedef, 2023 seçimlerinde alınan yüzde 48 oranındaki oyu yüzde 51'e çıkarmak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu "Bu büyük bir değişim olacak" diyor. Kılıçdaroğlu'na çekilmesi çağrılarını değerlendiren Kuşoğlu "Sadece ‘Kemal Bey gitsin’in bir anlamı yok" derken bu çağrıyı yapanların bir liderinin olması gerektiğini savundu. Seçimlerde "CHP içinde kaçak olduğunu" söyleyen Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olup olmayacağıyla ilgili net konuştu.

"48'İ 51'E ÇIKARMAMIZ BÜYÜK BİR DEĞİŞİM OLACAK"

Parti içinde süregelen 'değişim' tartışmalarını Kuşoğlu, Cumhuriyet'ten İklim Öngel ile gerçekleştirdiği söyleşide şu sözlerle yorumladı:

"Cumhuriyet Halk Partisi bir yol çizdi ve bunu 48'e kadar çıkardı. Oyu 25 olan bir parti, 48'e kadar çıkardı. Bunu 51'e çıkarmamız büyük bir değişim olacaktır."

Kuşoğlu, "CHP’nin değil de Erdoğan’ı istemeyenlerin oyu yüzde 48" şeklindeki yorumlara ise "Erdoğan'ı istemeyenler hep vardı ama hiçbir zaman toplam oyları yüzde 30'u geçmedi. CHP bunları bir araya getirdi. Dağınık olmasının hiçbir faydası yok. Önemli olan 48 olması. Şimdi hedefe 2 artı 1 kaldı. Bunu başarmak zorundayız. Değişim böyle gerçekleşecek" ifadeleriyle yanıt verdi.

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"SADECE 'KEMAL BEY GİTSİN'İN BİR ANLAMI YOK"

Kuşoğlu, 'değişim' çağrısı yapanların bir lideri olması gerektiğini savunurken şunları ifade etti:

"Değişim, yenilenme tamam ama ne yönde, nasıl, kimlerle? Değişim taleplerinden şimdiye kadar yarım ağızla ‘Kemal Bey gitsin’i anladık. Sadece ‘Kemal Bey gitsin’in bir anlamı yok. Partili de bu bakışı benimsemedi."

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KILIÇDAROĞLU ADAY MI? ÇOK NET YANIT

CHP'de en çok merak edilen konulardan biri de özellikle Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan'ın 'değişim' çıkışlarının ardından Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yeniden genel başkanlığa aday olup olmayacağı. Soruya net yanıt veren Kuşoğlu şunları söyledi:

"Kemal Bey aday olur ama yerel seçim sonrasında yeni bir değerlendirme yapar. Ekim sonuna doğru il kongreleri bitiyor. Kasım sonunda da kurultayımızı yapmış oluruz."

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"ÇEKİL ÇAĞRILARI YAPANLARIN BİR LİDERİ OLMALI"

Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'na yönelik 'çekil' çağrılarını şöyle değerlendirdi:

"Çekil çağrıları yapanların bir lideri olması lazım. Gelip bu partiyi nasıl yöneteceklerini, kimle yöneteceklerini, nasıl yüzde 51'e ulaştıracaklarını göstermeleri lazım."

AA-20230709-31631857-31631847-TANJU_OZCAN_YURUYUSUNUN_7_GUNUNDE_BASIN_TOPLANTISI_DUZENLEDI

Kılıçdaroğlu'nun istifasıyla birlikte 'değişim' isteyen isimlerden biri olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçtiğimiz hafta CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başlatmıştı.

"AYRILACAK OLSA BİLE SÖYLEMESİ DOĞRU DEĞİL"

Öte yandan yerel seçimler için ittifak muhalefetin yeniden gündeminde. CHP ittifaka açık kapı bırakıyor. Kuşoğlu bunu sözlerle dile getirdi:

"İttifakın öyle veya böyle bir arada olması lazım. Yoksa başarılı olmamız mümkün değil. Bir an önce bunlarla uğraşmamız lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da garipsediği durum budur. Yani ‘Ben yarın gidiyorum’ görüntüsü verirse, bu siyasetten doğru olmaz. Ayrılacak olsa bile bunu söylemesi de doğru değil. Ama bir an önce partililerin de toparlanması lazım."

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"KEMAL BEY’E TAVIR YAPTIKLARINI SANMIYORUM, TAMAMEN TESADÜFTÜR"

Kuşoğlu'na CHP'nin eski genel başkan yardımcılarının TBMM'deki grup toplantılarına katılmaması da soruldu. Kuşoğlu şu değerlendirmede bulundu:

"O arkadaşların da Kemal Bey'e karşı bir tavrın içerisinde olduklarını düşünmüyorum. Tamamen tesadüf olmuştur. Yani öyle simgesel bir tavırları söz konusu değil. Zaten o yönde de bir açıklamaları yok. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Çok büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Onun için hiçbirimizin birbirimize küsmeye, birbirimizle ilgili olumsuz laflar etmeye hakkı yok."

"CHP İÇİNDE KAÇAK OLDU"

Seçimlerde CHP'li olup CHP'ye oy vermeyenler olduğunu belirten Kuşoğlu, "CHP içinde kaçak mı oldu yani?" sorusuna "Evet" yanıtını verirken nasıl tespit ettikleri sorusunu şöyle cevapladı:

"Tespit ediyoruz. Yani daha önceden oy aldığımız yerler, şimdi almadığımız yerler. Onlara bakınca birçok şeyi tespit edebiliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Kuşoğlu CHP

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