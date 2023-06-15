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  4. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na ne söyledi? İşte çarpıcı kulis bilgisi

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na ne söyledi? İşte çarpıcı kulis bilgisi

15.06.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Bakanı Ekrem İmamoğlu, dün Ankara'da bir araya gelmişti. 1,5 saat süren görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu birlikte kameralara el sallamışlardı. Gündem olan görüşmede ne konuşulduğu ise merak ediliyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na yeniden İstanbul'u alması gerektiğini ifade etti.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim', CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 'mücadeleye devam' mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu seçimlerin ardından partisinin ilk grup toplantısında "Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" demişti. Bu ifade gündem olurken
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, dün Ankara'da bir araya geldi.

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GÖRÜŞME 1,5 SAAT SÜRDÜ

İki isim Ahlatlıbel'de bir görüşme gerçekleştirdi. 1.5 saat süren görüşmeye Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun görüşme sonrasında kameralara el salladıkları görüntüler medyaya yansımıştı.

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GÖRÜŞME SONRASI İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Görüşme sonrasında Ekrem İmamoğlu "Görüşeceğiz tabii, Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.

GÖRÜŞMEDE NE KONUŞULDU?

Görüşmede ne konuşulduğu merak edilirken kulis bilgileri de ortaya çıktı. Buna göre Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "İstanbul'u yeniden almanı istiyorum. İstanbul'u yeniden aldıktan sonra bu sürecin bambaşka bir noktaya evrileceğini düşünüyorum" dediği kulislerde konuşuluyor.

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Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu

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