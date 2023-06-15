Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na ne söyledi? İşte çarpıcı kulis bilgisi

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim', CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 'mücadeleye devam' mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu seçimlerin ardından partisinin ilk grup toplantısında "Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" demişti. Bu ifade gündem olurken

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, dün Ankara'da bir araya geldi.

GÖRÜŞME 1,5 SAAT SÜRDÜ

İki isim Ahlatlıbel'de bir görüşme gerçekleştirdi. 1.5 saat süren görüşmeye Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun görüşme sonrasında kameralara el salladıkları görüntüler medyaya yansımıştı.

GÖRÜŞME SONRASI İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Görüşme sonrasında Ekrem İmamoğlu "Görüşeceğiz tabii, Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.

GÖRÜŞMEDE NE KONUŞULDU?

Görüşmede ne konuşulduğu merak edilirken kulis bilgileri de ortaya çıktı. Buna göre Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "İstanbul'u yeniden almanı istiyorum. İstanbul'u yeniden aldıktan sonra bu sürecin bambaşka bir noktaya evrileceğini düşünüyorum" dediği kulislerde konuşuluyor.