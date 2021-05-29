Kılıçdaroğlu: İnanın muhalefet yapmanın en zor dönemindeyim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezinde şölen için hazırlanan özel etkinlik alanında düzenlenen programa katıldı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti'nin en genç padişahlarından Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmet ve minnetle yad etmek için buluştuklarını belirterek, "Öyle bir kahramandır ki Fatih Sultan Mehmet Han, Türk milletine hediyesi öyle büyük olmuştur ki o, çağ açıp çağ kapatmıştır. Dolayısıyla kendisi de zamanının değil, asırların kahramanı olmuştur. Bu öyle bir gurur öyle bir onurdur ki İstanbul'un fethinin üzerinden tam 568 yıl geçti, biz her yıl aynı heyecanla İstanbul'un fethini kutluyoruz. İnşallah hep beraber ebediyete kadar da kutlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"MUHALEFET YAPMANIN EN ZOR DÖNEMİNDEYİM"

"İstanbul'un fethine ve onun emanetine sahip çıkan ve bu şehri işgalcilerden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, (Bu şehir Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeğidir)" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: