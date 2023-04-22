Kılıçdaroğlu'na mezarlıktaki sözlü tepki öncesi uyarı gelmiş! '7-8 kişilik grup' detayı dikkat çekti: "Bizi takip ediyorlardı, 'Türbede de hazırlık var' dendi"

Kılıçdaroğlu dün bayram ziyaretleri kapsamında deprem bölgesinde yer alan Adıyaman'a gittiğinde peş peşe sözlü tepkilerle karşılaşmıştı. Mezarlık ziyaretinde Kılıçdaroğlu'na bir kişi "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" diyerek tepki gösterirken sonrasında gerçekleştirdiği türbe ziyaretinde de yine sözlü tepki gösterilmiş, arbede çıkmıştı.

KILIÇDAROĞLU: HAKKIM VARSA HELAL ETTİM, O İNSANIMIZI İFŞA ETMEYELİM

Olayların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim."

"7-8 KİŞİLİK GRUP BİZİ TAKİP EDİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Sinan Oğan'dan da destek gelirken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Halk TV'de olay günü yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Halen daha mezar taşı olmayan, numaralarla defnedilmiş vatandaşlarımızın olduğu yere gittik. O sırada güvenlik amirimiz bana ve Engin Özkoç başkanımıza '7-8 kişilik bir grup var. Bizimle birlikte giriş yaptılar, bizi takip ediyorlar' dedi. Sayın genel başkanın hep söylediği bir şey var: 'Arkadaşlar şiddet içermedikten sonra demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Biz eleştirdiğimiz gibi eleştirilebiliriz.' O yüzden de biz bir saldırı olmadıktan sonra herhangi bir şey yapmamalarını söyledik.

"ARKAMIZDAN GELEN GRUPTAN BİR KİŞİ SÖYLEDİ"

"İsimleri belli olmayan kişilerin defnedildiği yere gittik. O bölümde beraberimizde bulunan bir hoca ile birlikte dua okundu. Fatiha çağrısında bulunulduğu sırada o bizimle birlikte arkamızdan gelen, tam kameraların açısına giren 5-6 kişilik gruptan bir kişi o sözü söyledi. Adıyamanlılardan tepki gösteren oldu. 'Yapmayın, etmeyin' dedik. Hatta genel başkanın 'İstiyorsa gelsin, ben okuyayım Fatiha'yı' diye mırıldandığını duyduk. Genel başkan 'Lütfen bir şey söylemeyin. Bu kişinin kimliğini ifşa etmeyin' dedi. Daha sonra da Halil İbrahim Sofrası'na gittik.

"BİR UYARI DAHA GELDİ: TÜRBEDE HAZIRLIK VAR"

"En son türbe ziyareti vardı. Gittiğimizde yine benzer uyarı geldi. 'Bir hazırlık var orada' dendi. Hatta aracımızın gireceği yere molozlar konulmuş. Biz türbeye gittik, duamızı okuduk. Genel başkanımız arabaya bindi, o sırada arkadan laf atmalar oldu. Adıyaman İl Örgütümüzden gençler o yöne ilerlediler. Yatıştırmaya gayret gösterdik.



Özgür Özel

"Bizim değerlendirmemiz şudur: Kemal bey bir helalleşme sürecini olgunlukla ve karşılık görerek sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı Alevi videosu 100 milyon -dünyada böyle bir görüntülenme olmadığı söyleniyor- izlenmiş bir tweet attı. Bu toplumun tüm kesimlerinden olumlu, çok ciddi karşılık görmüş ve gündemin çok pozitif seyrettiği bir yerde birilerinin karnı ağrımış. Bundan rahatsız olmuşlar. Bugünkü iki ima da aynı şey. Ne ima ettiklerinin farkındayım ama bu milletin vicdanından dönüyor bu işte. Bu toplum kucaklaşmak istiyor. Orada özel görevlendirilmiş provokatörlerin söylediği birkaç söz bizim motivasyonumuzu kırmaz.

"HERKES SABIRLI OLMALI"

"Sadece ve sadece şunu istiyoruz. 14 Mayıs günü baharı bekleyen herkesin sabırlı olması lazım. Bu olumlu havadan rahatsız oluyorlar."