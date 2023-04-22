AK Parti seçim bürolarına saldırıda 'organize suç örgütü' detayı! Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Son dönemlerde bir grup var...

İYİ Parti ve CHP'nin binalarına saldırı iddialarının ardından benzer bir olay da dün AK Parti'nin Bahçelievler ve Kuleli seçim bürolarında yaşandı. İki büroya ateş açılmasıyla ilgili detayları ve gelişmeleri açıklayan Bakan Soylu, "seçimlerde olayların olabileceğini" söylerken dünkü saldırılarla ilgili dikkat çeken bir detaydan söz etti.

"2018 SEÇİMLERİNDE 4 KİŞİ ÖLMÜŞ"

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularıyla gündemi değerlendiren Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Seçimde olaylar olur. 2018 seçimlerinde buna benzer 311 olay olmuş. 4 tane de ölü olmuş. Seçime 22 gün kaldı, 69 olay oldu.

"İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına kendileri silahlı saldırı olarak nitelendiriyor ancak başka bir olaydan kaynaklı olduğu tespit edildi.

AK PARTİ SEÇİM BÜROLARINA SALDIRIDA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ DETAYI

"Dün akşamki olay motosikletli ve kasklı olunca bu son dönemlerde organize suç örgütlerinin yaptığı, dışarıdan İstanbul'da yönlendirilen kasklı ve motosikletli bir grup var. Ben buna benzer bir olay olarak görüyorum. Arkadaşlarımızın da değerlendirmesini bu yönde yürütmesini salık verdim. Şu ana kadar bir tespitimiz yok.

"HEM EMNİYET HEM SAVCILIK İŞİN PEŞİNDE"

"Kasklı, motosikletli ve üzerinde 2 kişi olunca elbette farklı değerlendirmeleri de göz ardı etmemeliyiz. Hem İstanbul Emniyeti, hem savcılık işin peşinde' dedi.

"2021 ve 2022'de faili meçhul yoktur. Bütün cinayetler çözülmüştür. Polis ve jandarma teşkilatının geldiği nokta üst düzeydedir.

"GABAR'DA PETROL ÜRETİLİYOR"

"Dün Hakkari'deydim, orada Kato Marinos bölgesi terör örgütünün lojistik bölgesiydi. Biz Kato'ya operasyon yaptığımızda yüzlerce terörist vardı. Oranın lojistik kaynağı aktarımını engelledik. Hem lojistik hem insan kaynağı aktarımını kestik. Şu anda orası bizim çinko ithalatımızı gerektirmeyecek madene sahip. Şırnak bir petrol şehri haline geliyor. Gabar’da petrol üretiliyor. Terörden temizlenen Kato Marinos’ta çinko madeni var.

ÖMER ÇELİK: İRTİBAT BÜROMUZ ÖNÜNDE GERÇEKLEŞEN SALDIRIYI LANETLİYORUZ

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de AK Parti seçim irtibat bürosu önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız. Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar.”

