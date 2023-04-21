Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman ziyareti esnasında yaşananlara Muharrem İnce'den ilk yorum: Savaşa değil seçime giriyoruz

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Adıyaman'da tepki çeken sözlere Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'den kınama geldi.

"PROVAKATİF EYLEMLERİ DOĞRU BULMUYORUM"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman'da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleştirilen provakatif eylemleri doğru bulmuyorum ve kınıyorum. Unutmayalım, savaşa değil seçime giriyoruz. Bu süreç namertçe değil mertçe ilerlemeli."

NE OLMUŞTU?

Adıyaman'da temaslarda bulunan cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mezarlık ziyareti sırasında bazı vatandaşlar tepki göstermişti.

Bir vatandaş, Kılıçdaroğlu'nun dua okuduğu esnada, "Bu Fatiha okumasını ne bilsin" diye bağırmış ve bu sözler üzerine partililer vatandaşa tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu'nun, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bulunan Safvan Bin Muattal'ın türbesini ziyareti esnasında da ziyaretçiler arasında bulunan bir kişi Kılıçdaroğlu'na sözlü tepki göstermişti.

Çevredeki birkaç kişinin daha dahil olması üzerine bazı partililer ile bu kişiler arasında kısa süreli arbede yaşanmıştı.

