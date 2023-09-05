Kılıçdaroğlu'na yüklenip "Allah memleketi korumuş" dedi: İYİ Parti'den tartışmaları kızıştıracak çıkış! "Seçimi kazansaydık..."

Seçim yenilgisi CHP'ye kendi içinde tartışmaları getirdi, İYİ Parti ile arasında ise soğuk rüzgarlar estirdi. Mağlubiyete gerekçe olarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığını gösteren çıkışların imza atıldığı İYİ Parti'nin önümüzdeki yerel seçimlerde CHP ile iş birliği yapıp yapmayacağı belirsiz. Millet İttifakı'nda ardı arkası kesilmeyen tartışmalara damgasını vuracak sözler son olarak İYİ Partili Beker'den geldi.

"VATANDAŞIN SIKINTILARINI DİNLEYECEĞİMİZE ÜLKEYİ İKİYE BÖLMÜŞÜZ"

Beker, tv100'de katıldığı canlı yayında seçim sonuçlarını değerlendirirken isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı. "Seçim kaybedildikten sonra bakıyoruz, biz bu masanın ikinci büyük partisiyiz" diyen Beker şunları ekledi:

Seçim kaybedildikten sonra bakıyoruz, biz bu masanın ikinci büyük partisiyiz. Biz o masada herkesle eşit olduk. Herkese her şey dağıtılmış, bizim bir talebimiz zaten yoktu. Bizim bilmediğimiz Allah bilir ne protokoller vardı. HDP’yle protokol var mıdır bilmem. Muhalefet vatandaşın sıkıntılarını dinleyeceğine ülkeyi ikiye bölmüşüz.

"ALLAH MEMLEKETİ KORUMUŞ"

“Altılı masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanları oluşturamazdık. Allah memleketi korumuş. Ümit Özdağ’a İçişleri Bakanlığı verildiği zaman, MİT Müsteşarlığı verildiği zaman biz o masada oturacak mıydık? Babacan açıklıyor, Davutoğlu açıklıyor, ‘İyi ki kazanmamışız’ diyor.”