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  4. Fatih Erbakan 'balkon' konuşmasına hazırlanıyor: Yeniden Refah Partisi'nda İBB ve İmamoğlu çıkışı! "1994'te almıştık, 2024'te de alacağız"

Fatih Erbakan 'balkon' konuşmasına hazırlanıyor: Yeniden Refah Partisi'nda İBB ve İmamoğlu çıkışı! "1994'te almıştık, 2024'te de alacağız"

05.09.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimler Türkiye'nin gündemini günden güne hareketlendirirken rekabetin en yoğun geçeceği belediyelerden biri olacak. Başkanlığını halihazırda Ekrem İmamoğlu'nun yürüttüğü belediyeye Yeniden Refah Partisi büyük bir iddiayla talip! Partiden YRP lideri Erbakan'ın 31 Mart 2024'te İBB önünde teşekkür yapacağı şeklinde dikkat çeken sözler geldi.

Fatih Erbakan 'balkon' konuşmasına hazırlanıyor: Yeniden Refah Partisi'nda İBB ve İmamoğlu çıkışı! "1994'te almıştık, 2024'te de alacağız"

Yeniden Refah Partisi, 30 yıl sonra İBB'yi almak için hazırlanıyor. 1994'te İBB'yi partisinin kazandığını belirten YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "2024'te biz alacağız. Genel başkanımız 31 Mart akşamı Saraçhane'de 'Teşekkürler İstanbul konuşması' yapacak" dedi.

"30 YIL SONRA YRP OLARAK DAMGAMIZI VURACAĞIZ"

Ankara Masası Gündem Özel programına konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan yardımcısı Mehmet Altınöz, partisinin iddiasını şu sözlerle ortaya koydu:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Yeniden Refah Partisi biz alacağız. 1994'te Refah Partisi almıştı. 2024'te de biz alacağız. Yeniden Refah Partisi olarak biz alacağız. 30 yıl sonra inşallah Yeniden Refah Partisi olarak orada damgamızı vuracağız inşallah.

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"ERBAKAN SEÇİM GECESİ TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPACAK"

31 Mart akşamı Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarihi binasının önünde genel başkanımız teşekkürler İstanbul konuşması yapacak. Biz İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürütmüş olduğu çalışmaları da eksik buluşuyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun şu ana kadar vermiş olduğu vaatlerin bir karşılılığın olmadığını görüyoruz."

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Fatih Erbakan

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