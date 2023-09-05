Fatih Erbakan 'balkon' konuşmasına hazırlanıyor: Yeniden Refah Partisi'nda İBB ve İmamoğlu çıkışı! "1994'te almıştık, 2024'te de alacağız"

Yeniden Refah Partisi, 30 yıl sonra İBB'yi almak için hazırlanıyor. 1994'te İBB'yi partisinin kazandığını belirten YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "2024'te biz alacağız. Genel başkanımız 31 Mart akşamı Saraçhane'de 'Teşekkürler İstanbul konuşması' yapacak" dedi.

"30 YIL SONRA YRP OLARAK DAMGAMIZI VURACAĞIZ"

Ankara Masası Gündem Özel programına konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan yardımcısı Mehmet Altınöz, partisinin iddiasını şu sözlerle ortaya koydu:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Yeniden Refah Partisi biz alacağız. 1994'te Refah Partisi almıştı. 2024'te de biz alacağız. Yeniden Refah Partisi olarak biz alacağız. 30 yıl sonra inşallah Yeniden Refah Partisi olarak orada damgamızı vuracağız inşallah.

"ERBAKAN SEÇİM GECESİ TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPACAK"

31 Mart akşamı Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarihi binasının önünde genel başkanımız teşekkürler İstanbul konuşması yapacak. Biz İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürütmüş olduğu çalışmaları da eksik buluşuyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun şu ana kadar vermiş olduğu vaatlerin bir karşılılığın olmadığını görüyoruz."