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Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye mektup yanıtı

09.11.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Kasım'da Türkiye'deki yabancı büyükelçilere yazdığı Kanal İstanbul mektubuyla ilgili olarak kendisini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye mektup yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Kasım'da Türkiye'deki yabancı büyükelçilere Kanal İstanbul mektubu göndermişti. Tartışma konusu haline gelen mektupla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yüklenerek "Bu mektup 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir" açıklamasını yaptı.

"KANAL İSTANBUL İHALESİNE KİM GİRERSE AĞIR BEDELLER ÖDEYECEKTİR"

Kılıçdaroğlu, eleştirilere partisinin grup toplantısında yanıt vererek şunları ifade etti:

"Ülkemizi seviyoruz, İstanbul'un talan edilmesini istemiyoruz. Yabancıların da talana ortak olmasını istemiyoruz. Sadece bizim iş insanlarımıza değil, Büyükelçiliklere de yazı yazdım. "Eğer Kanal İstanbul'a sizin ülkelerinizden bir şirket, kişi ya da müteahhit girer, İstanbul'u talan ederse o da ağır bedeller ödeyecektir" dedim. Diyorlar ki, Bizi niye yabancılara şikayet ediyorsun? anlamıyorlar.

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Ülkenin menfaatini korumak, gözbebeğimiz İstanbul'u korumak ne zamandan beri yabancılara ihbar oldu? Bunu söyleyenler bizim milliyetçiliğimizi asla sorgulayamazlar. Bu Cumhur İttifakı'nın en temel sorunu ne? En temel sorunu şu; birisi diyor ki ben milliyetçiyim, öteki diyor ki ben her türlü milliyetçliği ayaklar altına aldım. Bunlar koalisyon kurmuşlar. Hiç kimse merak etmesin bu ülkenin çıkarlarını, İstanbul'un talan edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Kanal istanbul ihalesine kim girerse ağır bedeller ödeyecektir. "

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'de görev yapan 10 ülkenin büyükelçisi tarafından açıklanan muhtıranın külleri soğumadan, şimdi de Kılıçdaroğlu karşımıza çıkmıştır. CHP Genel Başkanı, Türkiye'de görev yapan yabancı devlet büyükelçilerine bir mektup yollamıştır. Bu mektup 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
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