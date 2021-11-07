Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Gençlerden sonra kadınlar için çözüm önerileri

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda kadınlara yönelik altı vaadini sıraladı.

Kılıçdaroğlu ilk 6 ay içinde yapacaklarını şöyle sıraladı:



İstanbul Sözleşmesi’ni ilk bir hafta içinde yeniden yürürlüğe koyacağız. Kadına şiddet davalarına bakan özel yetkili mahkemeler ve Yargıtay’da ayrı bir ceza dairesi kurulacak. Tüm adli kurumlarda çalışanlar bu konuda özel eğitim alacak.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE

Her polis karakolunda ev içi şiddet konusunda eğitim almış ekipler bulunacak. İçlerinden en az biri kadın olacak. Şiddet bildiriminin aile hekimleri tarafından da yapılması için polis ve aile hekimi arasında bir iletişim kanalı oluşturulması sağlanacak. Kadınlara şiddet uygulayan şahıslara indirimsiz bir şekilde, altını özenle çiziyorum hukuki yaptırımlar uygulanacak. Kadına iş yerinde uygulanan ayrımcılığa yönelik ilk 6 ayda net adımlar atacağız.

İşte veya evde nerede olursa olsun, kadına uygulanan fiziki şiddet gibi psikolojik ve ekonomik şiddet de aynı kapsamda suç sağlayacak. Umuyorum ki artık kadınlar adaleti ve güvenliği sosyal medyada aramak zorunda kalmayacak.

EV KADINLARI

1971 yılından bu yana Türkiye’nin taahhüt ettiği ama yasalaştıramadığı ilk 6 ayda sağlayacağız. Ev kadınlarını kanuni iş tanımına dahil edeceğiz. Çalışmayan ev kadınlarının sosyal haklarını güvence altına alacağız.

Hane geliri asgari ücretin altında olan haneler için aile destekleri sigortasından mali destek sağlanacak. Hanedeki kadın adına bankada bir hesap açılacak, para buraya yatacak.

Önemli bir hedefimiz de çalışmak isteyen kadınlara destek olmaktır. KOBİ’lerin yarı zamanlı kadın istihdamını artırmak için sloganımız ‘ev kadınlarına iş, eve aş’ olacak. Devlet memuriyetine, ev kadınlarının da alınmalarını teşvik edeceğiz. Kamuda yönetim kademelerinde yüzde 35 kadın kotası uygulamasını sağlayacağız. Devlet yönetim kademelerinde çalışan yüzde 35 veya üzeri olan özel sektör şirketlerine vergi teşviki verecek.

BOŞANAN KADINA TAŞINMA VE EV KURMA DESTEĞİ

Kadın ve erkek arasındaki nafaka gerginliğini kesinlikle bitireceğim. Eşinden boşanan kadınlara, fondan boşanıp başvuran her kadına, taşınma ve ev kurma desteği verilecek. Kadın çalışmıyorsa, belediyeler tarafından eğitim ve iş bulma desteği verilecek. Kadınlar güçlenecek ve kimseye muhtaç olmadan hayatlarına yeniden başlayacak.

Doğum izni kanununu ilk 6 ayda değiştireceğim. Türk kadınları iş hayatına dönmek istediğinde pozitif ayrımcılık uygulamalarından faydalanacak. Kadın sağlığı programı sayesinde kadınların bakım ve hijyen sayesindeki en büyük güvencesi devlet olacak. Ergenlik çağına giren kız çocuklarının sağlık harcamaları ücretsiz olacak. HPV aşısı da dahil olmak üzere bu konudaki önleyici sağlık harcamaları devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanacak.

İktidarımızın ilk 6 ayında gençler için telafi edeceklerimizi özetlemiştim. Şimdi sıra, kadınlar için atacağımız hızlı adımları duyurmaya geldi. Bu videoda ilk 6 ay içinde kadınlara yönelik hayata geçireceğimiz çözümleri açıklıyorum, milletimizi de şahit olmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/yUubxxZ4FC — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 7, 2021

GENÇLERE DE 6 VAAT VERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, gençlere yönelik 6 vaadini şöyle sıralamıştı:



1- Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak.

2- KYK öğrenim kredisi borçları sıfır faizle yapılandırılacak. Faizsiz ve taksitli geri ödeme süreci işe başladıktan sonra uygulamaya konulacak.

3- Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür-sanat etkinliklerinde kullanabileceği 1000 TL bakiyeli kart ya da mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart veya mobil uygulama finansal teknoloji ürünü olacak.

4- Aile destekleri sigortasından yararlanan ailelerin çocuklarına kamuya personel alımında pozitif ayrımcılık yapılacak, mülakat kaldırılacak. Zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak, torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimler de dahil her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak.

5- Gençlerden yani sizden pasaport çıkartma işlemi veya yurt dışına çıkış harcı alınmayacak.

6- Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak.

