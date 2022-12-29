Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken sözler! 'Cumhurbaşkanı adayı...'

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, toplantıda 6'lı masanın geleceği, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma ve dış politika konularına yönelik soruları yanıtladı. Öte yandan siyaset gündeminin en çok tartışılan konularından olan cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile alakalı sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...

NTV'de yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sorulan soruya "Niye bu kadar çok bunu merak ediyorum, gerçekten garipsiyorum" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bir sistemi cumhurbaşkanlığına taşımak istediklerine vurgu yaptı ve bir kral seçmeyeceklerini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK VE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı adayı 6 liderden birisi olursa masadaki görüşleri bilen birisi olur, dolayısıyla belki artısı da olabilir" dedi. Yani 6'lı masadan bu adayın çıkması gerektiğine vurgu yaptı ve daha avantajlı olabileceğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI

Haberde yer alan bilgilere göre Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş soruları da yöneltildi ve Kılıçdaroğlu bu konuda kapıları kapattı. Kılıçdaroğlu "Görevlerinin başındalar" dedi. Böyle diyerek aslında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı ile ilgili sorulara kapıları kapatmış olduğu belirtildi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLUR?" SORUSUNA YANIT

Kılıçdaroğlu, "Aday kim olursa olsun, cumhurbaşkanının Ali olması, Veli olması değil. Bu sistemi değiştirecek miyiz, değiştirmeyecek miyiz? Sistem iyi midir, kötü müdür? Sistem bizi felakete götürüyorsa, bu sistemin değişmesi lazım. Bunu isimler üzerinden özel tartışma alanına döndürmek toplumun gündeminden çalmak demektir. Bu tuzağa düşmeyin. Sorun kişide olsa onu konuşuruz. Ama o değil. Kral gitsin, yerine kral gelsin... Biz böyle istemiyoruz. Kurallı bir devlet istiyoruz." dedi. Buna noktada 6'lı masanın, her liderin ortak bir noktada uzlaşması gerektiğine de vurgu yaptı. Adaydan önce hükümet programının ortaya konulması gerektiğini söyledi ve bu konuyu da çok yönlü bir şekilde çalıştıklarını söylediği aktarıldı.

KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GÖRÜŞMESİ

Kılıçdaroğlu, Akşener ile arasında bir kırgınlık olup olmadığına ilişkin sorunun ardından bir kırgınlık olmadığını söyledi ve fotoğraf konusunda da "Suratlarımız asık değildi ama ciddi durmuşuz" dedi. "Zaman zaman masa dağıldı, kavga var, dövüş var söylentileri oluyor, bu tür haberler çıkıyor, 'HDP masanın altında, HDP masanın yanında' gibi ifadeler tamamen asparagas" diyen Kılıçdaroğlu "Böyle bir durum yaşanmadı. Farklı düşünebiliriz ama oturup konuşuyoruz. Ekiplerimiz hükümet programı üzerinde konuşuyor, çalışıyor. Üzerinde uzlaşma sağlanamayan noktaları kırmızıyla çiziyoruz. 6 lider bu konularda oturup uzlaşıp konuşacağız. Demokrasilerde dayatma olmaz, farklı düşündü diye masa dağıldı, düştü olmaz. Bunlar belli çevrelerin domine ettiği söylemler. Birilerinin bunları bulandırmak istediğini biliyoruz. Bunu dikkatle takip ediyoruz." şeklinde konuştu ve görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

5 Ocak'ta 6'lı masanın bir kez daha bir araya geleceği, o toplantıda, ekonomiye ilişkin 100 maddenin üzerinde bir çalışma yapılmış ve liderlere sunulmuş, ekonomiye ilişkin somut öneriler çıkacağını söyledi Kılıçdaroğlu. Bir sonraki toplantının 15 gün sonra, yine ocak ayında yapılacağını ifade etti.

BAŞÖRTÜSÜ KONUSU

Başörtüsü konusunu tüm yönleriyle çalıştıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılacağını belirtti.

SEÇİMLERİN ERKENE ÇEKİLMESİ KONUSU

Seçimlerin 18 Haziran'dan erkene çekilmesi konusunda CHP'nin kapıları tamamen kapattığı aktarıldı. CHP'nin "6 Nisan'dan önce seçim kararı alınırsa buna destek veririz ama 6 Nisan'dan sonra yapılacak bir seçim kararına destek vermeyiz" dediği belirtildi.