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Kılıçdaroğlu'ndan 'Sadullah Ergin' açıklaması! "Akılcı politika" diyerek açıkladı: Başka bir partinin adayı...

12.04.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eski eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesiyle ilgili konuştu. Gelen tepkileri normal karşıladığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sadullah Bey başka bir partinin adayı. Dolayısıyla bunlar artık oyların heba olmaması ve bunların lehe çalışması için böyle bir akılcı politika izlendi" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Sadullah Ergin' açıklaması! "Akılcı politika" diyerek açıkladı: Başka bir partinin adayı...

Seçimlere 32 gün kala meydanlar da hareketlenmeye başladı. 14 Mayıs seçimleri için 'Millet Buluşması' kapsamında dün Çanakkale'de vatandaşlara seslenen CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mitingin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'nin 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmesinin ardından başlayan liste tartışmalarına değinen Kılıçdaroğlu, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölgeden vekil adayı olarak gösterilmesiyle ilgili de konuştu.

LİSTE TARTIŞMALARINA YANIT VERDİ

T24'ten Murat Sabuncu'nun haberine göre; ilk kez 5 partinin bir parti logosu altında seçimlere girdiğini hatırlatan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu tartışma yaratan adayları herkesin CHP'liymiş gibi eleştirdiğini söyledi. "Dolayısıyla herkes sanki sadece CHP'liler giriyor ve CHP'li değil nasıl bizim listede yer alır diye bir şey söylüyor." diyen Kılıçdaroğlu, zaman içerisinde mevcut yeni atmosfere herkesin alışacağını belirtti.

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Sadullah Ergin

'SADULLAH ERGİN'İN TARTIŞMA YARATAN ADAYLIĞI

Eski Adalet Bakanlığı Sadullah Ergin'in ittifak protokolü kapsamında CHP'nin kalesi olarak anılan Çankaya'yı da kapsayan Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi sonrası gelen tepkilere de değinen Kılıçdaroğlu, söz konusu tartışmaların olmasının noırmal olduğunu söyledi.

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Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"AKILCI POLİTİKA İZLENDİ"

"Sadullah Bey başka bir partinin adayı, diğer arkadaşlar da başka bir partinin adayı. Bizim partililer de var. Dediğim gibi Saadet'li var, DEVA'lı var, Gelecek Partili var, Demokrat Partili var, İYİ Parti'li var. Dolayısıyla bunlar artık oyların heba olmaması ve bunların lehe çalışması için böyle bir akılcı politika izlendi."

KILIÇDAROĞLU'NUN 2014'TEKİ PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2014 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem yaratmıştı.

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