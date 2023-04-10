Kılıçdaroğlu'nun 2014 yılındaki tweeti yeniden gündem olmuştu... CHP listesinden aday gösterilen Sadullah Ergin'den ilk açıklama

14 Mayıs seçimlerine 35 gün kala partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya sundu. Millet İttifakı'ndaki diğer partilerin adayları CHP listelerinde ortak aday olarak yer bulurken, bazı isimlerin CHP tabanında rahatsızlık yarattığı iddia edildi.

ESKİ ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN CHP LİSTESİNDEN ADAY

Eski Adalet Bakanlığı Sadullah Ergin'in ittifak protokolü kapsamında CHP'nin kalesi olarak anılan Çankaya'yı da kapsayan Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi tartışma yarattı.

TARTIŞMA YARATTI

Birçok kişi bahse konu dönemleri hatırlatarak "Kabullenemiyorum" notuyla eleştirilerini paylaştı.

ERGİN'DEN İLK AÇIKLAMA: CHP'YE YÜKLENİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM

Ergin'den ise ilk açıklama geldi. Gazeteci Murat Çelik'e konuşan Ergin "Ben Millet İttifakı içinde DEVA Partisi'nin adayıyım. Seçim işbirliği protokolü çerçevesinde DEVA'nın diğer adayları gibi CHP listesindeyim. Bu Deva'nın tasarrufu. CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN 2014'TEKİ PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2014 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu.



