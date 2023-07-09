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Kılıçdaroğlu'ndan son günlerdeki zamlarla ilgili açıklama: "Ekonomik soykırım"

09.07.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekli maaşlarına gelen zamların hemen ardından vergilere ve ürünlere gelen peş peşe zamlar gündem yarattı. Özellikle son günlerde vergilere gelen fiyat artışlarıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tam bir ekonomi soykırımdır" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan son günlerdeki zamlarla ilgili açıklama: "Ekonomik soykırım"

Değişim çağrılarının yükseldiği CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde peş peşe gelen zamlarla ilgili konuştu. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, yaşanan fiyat artışlarını 'Ekonomik soykırım' olarak nitelendirdi. CHP lideri Kılçdaroğlu "Bunu söyledik ama inandırıcı olmadı. Belki inandıramadık halkı ama halk yaşayarak bunu görecek." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"ZAMLARDAN NEMALANAN BİR AVUÇ İNSAN VAR"

“Uygulanan ekonomi politikası tam bir ekonomi soykırımdır. Nedeni de şu! 85 milyon insan bir avuç insana çalışır hale getirildi. Yapılan zamlardan büyük bir kesim, 80 milyon, 85 milyon etkileniyor ama bu yapılan zamlardan nemalanan bir avuç insan var.

"EKONOMİK SOYKIRIMDIR"

O nedenle bir ekonomik soykırımdır diyorum. Çiftçisi, işçisi, emeklisi, memuru… Herkes bundan zarar görüyor. Ekonomik soykırımdan bedel ödüyor bunların tamamı. Bunlara ‘efendim maaşınıza zam yaptım' deniyor ama öbür taraftan ekmeğinden tutun suyuna kadar her şeyine zam yapılarak bir elden verdiğini öbür elden yani kaşıkla verdiğini kepçeyle alıyor.

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"HALK YAŞAYARAK BUNU GÖRECEK"

Geldiğimiz nokta budur bir ekonomik soykırımla Türkiye karşı karşıyadır. Gidecekler bunlar… Götüremez bunlar, gidecekler. Bunu söyledik ama inandırıcı olmadı. Belki inandıramadık halkı ama halk yaşayarak bunu görecek.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP Zam

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