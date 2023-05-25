Kılıçdaroğlu'nu Oğuzhan Uğur'un programında izleyen Hande Doğandemir: Sende nasıl bir sabır var

Babala TV’de, CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuk olduğu program gündemde.

Kılıçdaroğlu Oğuzhan Uğur'un programında saatlerce kalarak her soruya yanıt vermeye çalıştı.

Her görüşten katılımcının olduğu program sonrası Kılıçdaroğlu paylaşım yaparak "İlk defa manipülasyonlar, montajlar, yalanlar, iftiralar, türlü türlü sahtekarlıklar olmadan, yüz yüze konuşabildik, tanışabildik…" dedi.

Oyuncu Hande Doğandemir ise bu paylaşımı yorumsuz bırakmadı. Güzel oyuncu bu notu alıntılayarak "Sende nasıl bir sabır var pirom cesaretine psikolojine sağlık" dedi.