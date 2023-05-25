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Kılıçdaroğlu'nu Oğuzhan Uğur'un programında izleyen Hande Doğandemir: Sende nasıl bir sabır var

25.05.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu Oğuzhan Uğur'un programına konuk oldu. Saatler süren yayında her soruya cevap vermeye çalışan Kılıçdaroğlu daha sonra bir paylaşım yaptı. Oyuncu Hande Doğandemir ise bakın bu paylaşıma ne yorumda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nu Oğuzhan Uğur'un programında izleyen Hande Doğandemir: Sende nasıl bir sabır var

Babala TV’de, CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuk olduğu program gündemde.

Kılıçdaroğlu Oğuzhan Uğur'un programında saatlerce kalarak her soruya yanıt vermeye çalıştı.

Her görüşten katılımcının olduğu program sonrası Kılıçdaroğlu paylaşım yaparak "İlk defa manipülasyonlar, montajlar, yalanlar, iftiralar, türlü türlü sahtekarlıklar olmadan, yüz yüze konuşabildik, tanışabildik…" dedi.

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Oyuncu Hande Doğandemir ise bu paylaşımı yorumsuz bırakmadı. Güzel oyuncu bu notu alıntılayarak "Sende nasıl bir sabır var pirom cesaretine psikolojine sağlık" dedi.

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Oğuzhan Uğur Hande Doğandemir Oyuncu

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