HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi! 'Eşim az önce haber verdi...'

Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi! 'Eşim az önce haber verdi...'

21.04.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu elektrik faturalarına gelen yüksek zamların ardından faturalarını ödememe kararı almıştı. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklama ile ‘Eşimden az önce haber geldi’ diyerek elektriklerinin kesildiğini duyurdu. Öte yandan Kılıçdaroğlu akşam 21.00 sularında yeni bir açıklama daha yapacağını duyurdu.

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oturdukları evin elektriğinin kesildiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu elektrik faturalarına gelen zamlar sonrası faturalarını ödememe kararı almıştı.

Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" ifadelerini kullandı.

Evinin elektriği kesilen Selvi Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu: 'İdare edeceğiz, atlatacağız! Elektriği kesilen dört milyon aile var...'Evinin elektriği kesilen Selvi Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu: 'İdare edeceğiz, atlatacağız! Elektriği kesilen dört milyon aile var...'

‘YAPTIKLARI ZAMLAR 3 YILDA YÜZDE 400’Ü GEÇTİ’

Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

Sevgili halkım eşimden az önce bir haber geldi. Bugün elektriğimizi kesmişler. Hepinizin malumu milletimiz çok zor günlerden geçiyor. Hanelerin belini büktüler. Enerjiye yaptıkları zamlar 3 yılda yüzde 400’ü geçti. Tam yüzde 400! Geri çekin zamları dedim çekmediler. Oysa enerji temel bir insan hakkıdır. Ekmek gibidir, su gibidir, hava gibidir hakkındır elektrik ey halkım!

‘ŞİMDİ GELELİM CAN ALICI SORUYA…’

Şimdi gelelim can alıcı soruya. 2021’de kaç abonenin elektriği kesildi derseniz; 2021 yılında toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone yahu, 4 milyon. 4 milyon kişi değil abone. Kaç kişi demek? Bunun hesabını varın siz yapın. Çektiğimiz, size çektirilen çileye bakın allah aşkına.

‘KAVGADA YERİMİZ BELLİ OLSUN İSTEDİM’

Et ve Süt Kurumu’na yatağa aç giren çocuklar için gitmiştim. Oysa zavallı yoksul çocuklarımız hem aç hem de ışıksız giriyorlar yataklara. Bu eşkıya düzenine karşı faturamı ödemeyeceğimi söyledim. Ödeyemeyeceğimden değil, ödeyebilirim ama bu nasip kısmet uğruna verilen kavgada yerimiz belli olsun istedim. Halil İbrahim Sofrasına ben de oturmak istedim. Ödemedim, ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim. Bundan sonraki süreci konuşmak üzere tüm halkımızı akşam 21 sularında ekranlarının başına davet ediyorum. Görüşmek üzere…

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22 Nisan bankalar noterler PTT yarım gün mü?22 Nisan bankalar noterler PTT yarım gün mü?
Bakan Çavuşoğlu açıkladı! İşte geri gönderilen göçmen sayısıBakan Çavuşoğlu açıkladı! İşte geri gönderilen göçmen sayısı
Füze denemesi başarılı oldu! Putin dünyaya meydan okudu: Bir kez daha düşüneceklerFüze denemesi başarılı oldu! Putin dünyaya meydan okudu: Bir kez daha düşünecekler
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Acı var mı acı' sorusuyla hafızalarda yer etmişti! Yıllar ona acımamış

'Acı var mı acı' sorusuyla hafızalarda yer etmişti! Yıllar ona acımamış

Kadirov uyarmıştı... Korkulan oldu!

Kadirov uyarmıştı... Korkulan oldu!

Gurbetçi aile, hayatının en büyük acısını yaşadı!

Gurbetçi aile, hayatının en büyük acısını yaşadı!

Faydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişi

Faydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişi

Bayram ikramiyesinde yeni gelişme!

Bayram ikramiyesinde yeni gelişme!

Bu anket çok konuşulur! Yüzde 50,3…

Bu anket çok konuşulur! Yüzde 50,3…

İlginizi Çekebilir

İki penisle doğmuştu! Tedavisi için alınan karar şoke etti

İki penisle doğmuştu! Tedavisi için alınan karar şoke etti

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Saman nezlesine ne iyi gelir sorusunun cevabı belli oldu

Saman nezlesine ne iyi gelir sorusunun cevabı belli oldu

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.