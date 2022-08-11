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Kılıçdaroğlu'nun 'YSK' sözleri çok konuşulmuştu! İçişleri'nin 'suç duyurusu' açıklamasının ardından CHP'den beklenen yanıt geldi

11.08.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok" açıklamasıyla başlayan polemikte yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın Kılıçdaroğlu'nun söz konusu bilgileri nasıl elde ettiğini açıklamaması halinde suç duyurusunda bulunacağını duyurmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "'Kaç Suriyeli seçmen var?' diye YSK'ya sorun, bu bilgiyi alamazsınız ama CHP'de var" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun 'YSK' sözleri çok konuşulmuştu! İçişleri'nin 'suç duyurusu' açıklamasının ardından CHP'den beklenen yanıt geldi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu, hepsine bakıyoruz, dolayısıyla kimlere vatandaşlık verildiğini de oradan çıkarabiliyoruz" açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, Kılıçdaroğlu'na bu bilgileri nasıl açıklaması gerektiğini belirterek çağrıda bulunmuş, Kılıçdaroğlu'nun, aksi takdirde kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlıkça suç duyurusunda bulunulacağını bildirmişti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, söz konusu bilgileri nasıl elde ettiklerini açıkladı...

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"BU BİLGİYİ YSK'DEN ALAMAZSINIZ AMA CHP'DE VAR"

Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "seçmen listeleri" tartışmasının, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile İçişleri Bakanlığının sorumluluğundaki Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nin (MERNİS) yeniden ele alınmasına vesile olması temennisinde bulundu.

YSK'de olmayan bilgilerin CHP'de olduğunu dile getiren Altay, "Bunu söyler söylemez İçişleri Bakanlığı, 'Bu, kişisel verileri koruma mevzuatına aykırı, suç.' diye açıklamada bulundu. 'Kaç Suriyeli seçmen var?' diye YSK'ye sorun, bu bilgiyi alamazsınız ama CHP'de var. Kaç mükerrer seçmen var, bu seçimde kaç seçmen ilk kez oy kullanacak? Bizde küsuratıyla var." diye konuştu.

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AK Parti'nin de isterse seçmen listelerini derleyip toparlayabileceğini belirten Altay, "YSK'nin verilerini inceliyoruz, bunları veri tabanımıza işliyoruz, beylere göre kabahat işliyoruz. Biz bunları veri tabanına işlerken düzeltiyoruz, düzeltmekle kalmıyoruz YSK'ye de 'Bunlar yanlış, bunları sen de düzelt.' diyoruz. YSK de 'Tamam, haklısınız düzelteyim.' diyor. Biz daha ne yapalım? Yeni ve sağlıklı bilgileri de oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Altay, CHP'nin her konuda ve her alanda seçime hazır olduğunu vurgulayarak, "YSK ile polemik yapmak derdinde değiliz. Kaldı ki ilişkimiz ve iletişimimiz de düzgün ama YSK'den kaynaklı hataların temelinin 'suç işleri bakanlığı' verilerinden olduğunu herkes bilsin." dedi.

"BİR LİSTE ALDIK, İKİNCİYİ ALACAĞIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Kılıçdaroğlu'nun, "Elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nin elinde yok." diyerek somut bir gerçeği ifade ettiğini söyledi.

AK Parti sözcülerinin telaşa kapılarak CHP'nin yasalara uygun yaptığı çalışmayı gölgelemeye çalıştığını dile getiren Adıgüzel, "Adalet ve Kalkınma Partisi önümüzdeki ilk seçimleri kaybetme korkusuyla suyu bulandırmaya çalışıyor." diye konuştu.

YSK'nin, seçmen bilgilerini seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerle Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinden paylaştığını aktaran Adıgüzel, "YSK bu bilgileri İçişleri Bakanlığının MERNİS'inden alıyor. YSK'nin bu bilgileri mantıksal olarak işleme yetkisi yok ama İçişleri Bakanlığı bu bilgileri kontrol etmek zorunda. CHP de AK Parti ve MHP gibi bütün partilerin sahip olduğu aynı bilgileri alıyor. Sonra da YSK'nin, İçişleri Bakanlığının yapmadığı çapraz kontrolleri ve analizleri, aynı zamanda veri zenginleştirmesi de yapıyor." açıklamasını yaptı.

Adıgüzel, siyasi parti olarak her seçim döneminde YSK'den iki kez bilgi alma imkanları olduğunu, 2019 seçimlerinden bu yana bir liste aldıklarını, ikinciyi de alacaklarını söyledi.

Siyasi partilerin, seçmen verilerini yalnızca seçim günü ya da seçim takvimi başladığında görmediğine dikkati çeken Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Siyasi partilerin seçim dönemlerinde belirli hakları var ve biz de bu haklarımızı kullanıyoruz. SEÇSİS ile paralel çalışıyor, oradan aldığımız ve bütün siyasi partilerin almakta serbest olduğu bilgileri işliyoruz. Bu doğrultuda seçmen iradesinin sandığa doğru şekilde yansımasına çalışıyoruz. 2019 seçimleri öncesinde de buna benzer analizleri yaptık. Dönemin YSK Başkanı Sadi Güven de yaptığımız itirazların doğru olduğunu söyledi. Yaptığımız çalışmalar sonucunda mükerrer seçmen sorununu ortadan kaldırdık. İktidar temsilcilerinin bundan rahatsız olmaması, tam tersine CHP'ye teşekkür etmeleri gerekiyor ama akıl almaz açıklamalar yapılıyor. 'İlk defa oy kullanacak seçmeni CHP nasıl belirledi?' deniyor. Bir önceki seçim yani 2019 seçimlerindeki seçmen listesi sizde varsa bunu, son aldığınız listeden çıkarırsanız ilk defa oy kullanacak seçmen listesine ulaşmış olursunuz. Aslında bu, basit matematik meselesi."

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